Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi ne zaman açıklanacak? Menajerinden transfer hakkında flaş sözler...

haberi: Fenerbahçe'de transferi ne zaman açıklanacak? Menajerinden transfer hakkında flaş sözler...

haberine göre Arsenal ile arasında anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferindeki son engel de ortadan kalkmış oldu. Dünya yıldızı Mesut Özil, dün gece Twitter paylaşımında Türkiye'de Fenerbahçe'den başka takımda forma giymeyeceğini açıklayarak bir anlamda transferi açıklamıştı. Fenerbahçe, Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:30 Son Güncelleme: 13.1.2021 09:39 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

gelişmesine göre Yıldız oyuncu , Arsenal ile olan görüşmelerini uzlaşma sağladı. Önceki akşam taraftarların sorularını yanıtlayan Mesut Türkiye'de Fenerbahçe'den başkasının formasını giymem diyerek bir anlamda sarı lacivertli kulübe transfer olduğunu resmen açıkladı artık gözler kulübün yapacağı resmi açıklamaya kaldı heyecan dorukta Mesut için özel imza Töreni düzenlenecek.

MESUT ÖZİL TRANSFERİ HER AN AÇIKLANABİLİR!

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

Fenerbahçe'de transferi her an açıklanabilir. Kulüp Mesut Özil için görkemli bir tören yapacak. Son yıllarda Alex'in yerine alınan oyuncuların 10 numara pozisyonunu dolduramaması nedeniyle Mesut Özil transferi oldukça önem taşıyor. Sarı lacivertliler şimdiden Mesut Özil'in formasını almak için harekete geçti...

MESUT ÖZİL'İN MENAJERİNDEN FLAŞ AÇIKLAMALAR İÇİN TIKLAYIN!

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

İSTANBUL'DA EN SEVDİĞİ SEMTİN KADIKÖY OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Dün akşam sosyal medya hesabından soru - cevap aktivitesi yapan , İstanbul'da en sevdiğin semt neresi sorusuna 'Kadıköy' yanıtını verdi. Bu cevap, sarı lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

, ayrıca Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi Türk futbolcu kim şeklindeki soruya da Rıdvan Dilmen yanıtını verdi.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN REAL MADRİD'İ!

"Almanya'da Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Her Türk-Alman çocuk bir Türk takımı tutarak büyür. Benim takımım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü."

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

MESSİ Mİ RONALDO MU SORUSUNA DA YANIT VERDİ

"Lionel Messi, İspanya'da en iyilerden biri olduğunu kanıtladı. Ancak Ronaldo oynadığı her ülkede en iyisiydi."

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

FENERBAHÇE FORMASININ ARKASINDA NE YAZIYORDU?

"Küçükken Fenerbahçe formamın arkasında 10 numara ve Jay-Jay Okocha yazıyordu..."

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları sert düşüş gösterdi: İşte altın için altın strateji!
SON DAKİKA | İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Bir kadın akıntıya kapıldı...
BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi burada! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı İstanbul için kritik gelişmeyi resmen açıkladı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri...Yasaklar ne zaman bitecek?
Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı! İşte evliliğin bitme sebebi...
Covid-19'dan farklı bir salgın daha ortaya çıktı! Ölüm oranı %75!
Bakan Selçuk’tan uzaktan ve yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika: ABD'de şok iddia! FBI, 'Savaş hazırlığı' uyarısında bulunmuş
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi ne zaman açıklanacak? Menajerinden transfer hakkında flaş sözler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA