Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Perotti şoku! Ameliyat olabilir

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız, sezona sakatlıklarla başladı ve formasına kavuşsa da Beşiktaş derbisinde tekrar sakatlandı. Sakatlık geçmisinden dolayı transferi soru işareti yaratan Perotti'nin diz bağları kopma noktasına geldi. Arjantinli'nin ameliyat olabileceği ve takımdan bir süre daha ayrı kalabileceği öğrenildi.

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