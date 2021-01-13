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Son dakika haberi: 'de Perotti şoku! Ameliyat olabilir

Son dakika haberleri... Fenerbahçe’de bir süredir sahalardan uzak kalan ’nin ameliyat olabileceği ifade edildi. Perotti ameliyat olursa bir süre sahalardan uzak kalabilir.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 13.1.2021 17:34 Son Güncelleme: 13.1.2021 17:38 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Perotti şoku! Ameliyat olabilir

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız, sezona sakatlıklarla başladı ve formasına kavuşsa da Beşiktaş derbisinde tekrar sakatlandı. Sakatlık geçmisinden dolayı transferi soru işareti yaratan Perotti'nin diz bağları kopma noktasına geldi. Arjantinli'nin ameliyat olabileceği ve takımdan bir süre daha ayrı kalabileceği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Perotti şoku! Ameliyat olabilir
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