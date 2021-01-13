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: en geç Pazartesi günü Türkiye'de olacak! Mesut Özil'e kavuşuyor...

Az önce gelen haberine göre , en geç Pazartesi günü İstanbul'a gelecek. A Spor ekranlarından aktarılan son dakika bilgisine göre , Mesut Özil'e kavuşuyor. Ahmet Selim Kul, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Mesut Özil'in en geç Pazartesi günü Türkiye'ye geleceğini ifade etti. Ahmet Selim Kul, planlanan durumda hafta sonu da İstanbul'da olabileceğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 14:03 Son Güncelleme: 13.1.2021 14:21 ABONE OL
Son dakika: Mesut Özil en geç Pazartesi günü Türkiye'de olacak! Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor...

Fenerbahçe'den son dakika gelişmesi! Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Mesut Özil'in en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a geleceği ifade edildi. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmesinin beklendiğini vurguladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil transferinde biraz daha mesafe aldıklarını ifade etmişti. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt de transferle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: FENERBAHÇE, MESUT ÖZİL'E KAVUŞUYOR! PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR...

Son dakika bilgisine göre Mesut Özil, en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a gelmiş olacak. Yıldız oyuncunun Arsenal ile ilgili arasındaki sorunları çözmesi bekleniyordu. Yıldız oyuncu Twitter'dan paylaştığı tweetlerle de Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurmuştu. Mesut son olarak Galatasaray'a karşı mücadele ettiği maçın görüntüsünü de paylaşmıştı.

Dünya yıldızı Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yayıncı kuruluşta son dakika açıklamalarında bulundu. Mesut Özil'in dünkü paylaşımlarından sonra aslında ne yapmaya çalıştığını herkesin anladığını söyleyen Erkut Söğüt, Mesut Özil'in çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu onun her zaman Fenerbahçe'de oynama arzusu olduğunu vurguladı.

MESUT ÖZİL'İN MENAJERİ KONUŞTU! "KOYU BİR FENERBAHÇELİ..."

İşte o açıklamalar...

"Mesut, koyu bir Fenerbahçeli bunu duyurdu. Türkiye'ye gelirse sadece Fenerbahçe'de oynacağını duyurmuştu. Onu çok uzun zamandır tanıyorum bana her zaman bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylüyordu. Burada en önemlisi iki tarafın da birbirini istemesi."

"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olursa Fenerbahçe sevdalısı olarak Türkiye'ye gelecek! Transfer için yüzdelik bir dilim vermem mümkün değil, son anlarda beklenmedik pürüzler çıkabiliyor. Ben her zaman hayırlısıyla olsun diyorum."

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Son dakika: Mesut Özil en geç Pazartesi günü Türkiye'de olacak! Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor...
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