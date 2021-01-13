Yeni Malatyaspor Galatasaray maç özeti: Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u penaltılarda eledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ile devam etti. Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşma uzatmalara giderken, uzatmalarda dengeyi bozan isim eski Galatasaraylı Umut Bulut oldu. Galatasaray, bu skora 120+1'inci dakikada cevap verdi ve nefesleri kesen mücadele penaltılara gitti. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf penaltı atışları sonrasında Galatasaray oldu. İşte heyecan dolu Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının özeti…
Normal süresi 0-0 biten maçta 102. dakikada Umut Bulut'un golüyle geriye düşen Galatasaray, 120+1'de Luyindama'nın golüyle eşitliği sağladı ve maçı penaltılara götürdü. Penaltıları 7-6'lık skorla kazanan Cimbom, toplamda ise rakibine 8-7'lik üstünlük sağladı ve kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.
SON 16'YA NASIL GELDİLER?
Yeni Malatyaspor 7-8 Galatasaray | ÖZET
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı ile birlikte dördüncü maçına çıktı. Malatyas ekibi kupada sırasıyla Hopaspor, Etimesgut Belediyespor ve Hekimoğlu Trabzon'u eledi. Sarı kırmızılı takım ise turnuvaya son 32 turunda dahil oldu. Son 32'de Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşan Cimbom, Younes Belhanda'nın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün 3 maç oynandı. Antalyaspor, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor da Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldiler. Antalyaspor ve Sivasspor'un ardından çeyrek finale kalan üçüncü takım Galatasaray oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre, yerden şutunu çekti. Kaleci Ertaç'ın kurtardığı topu Chebake kornere gönderdi.
26'ncı dakikada Zeki, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleyi gören bir noktadan please şutunu çekti. Top üst ağlarda kaldı.
29'uncu dakikada Adem, orta alandan topla birlikte rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Zeki'nin sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
39'uncu dakikada sol kanattan verilen pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Akbaba, şutunu çekti, top üstten auta çıktı.
57'nci dakikada Babel, ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan çektiği sert şutunu kaleci Ertaç iki hamlede kurtardı.
78'inci dakikada Mustafa'nın ceza sahası içerisine açtığı ortada meşin yuvarlak son anda savunmanın müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
85'inci dakikada sağ kanattan Emre Akbaba'nın kullandığı korner atışına iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.
86'ncı dakikada Galatasaray savunmanın hatasında Umut Bulut'un kaptığı topu Youssuf'a aktardı. Ceza sahası sağ çaprazından Youssuf'un yerden çektiği şut kale direğinin dibinden auta çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele uzatmalara kaldı.
96'ncı dakikada ceza sahası dışından Diagne'nin çektiği şutu kaleci Ertaç kurtardı.
100'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Umut sert şutunu çekti, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.
115'inci dakikada Muhammed'in ceza sahası çizgisinden çektiği sert şutu kaleci Ertaç kurtardı.
120'nci dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşa iyi yükselen Luyindama'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Uzatma dakikaları da 1-1'lik eşitlik ile noktalanarak, karşılaşma penaltılara kaldı.
Penaltılarda Galatasaray 7-6'lık skorla Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.