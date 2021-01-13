Yeni Malatyaspor Galatasaray maç özeti: Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u penaltılarda eledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ile devam etti. Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşma uzatmalara giderken, uzatmalarda dengeyi bozan isim eski Galatasaraylı Umut Bulut oldu. Galatasaray, bu skora 120+1'inci dakikada cevap verdi ve nefesleri kesen mücadele penaltılara gitti. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf penaltı atışları sonrasında Galatasaray oldu. İşte heyecan dolu Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının özeti…

YENİ MALATYASPOR 1-1 GALATASARAY MAÇ ÖZETİ (7-8)

Normal süresi 0-0 biten maçta 102. dakikada Umut Bulut'un golüyle geriye düşen Galatasaray, 120+1'de Luyindama'nın golüyle eşitliği sağladı ve maçı penaltılara götürdü. Penaltıları 7-6'lık skorla kazanan Cimbom, toplamda ise rakibine 8-7'lik üstünlük sağladı ve kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.