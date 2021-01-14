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Ahmet Ağaoğlu: ’in kurup geliştirdiği altyapımızı geleceğe taşıyoruz

Geçtiğimiz haftalarda vefat eden ’in için öncü ve güçlü bir figür olduğunu belirten Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Nice altyapı oyuncularımıza yüksek piyasa bedelleri belirleniyorsa bu Özkan Sümer’in kurduğu ve geliştirdiği altyapı sistemi sayesinde olmuştur. Onun kurduğu, geliştirdiği ve pek çok antrenörümüzün büyüttüğü altyapımızı geleceğe taşıyoruz” dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 16:02 ABONE OL
Ahmet Ağaoğlu: Özkan Sümer’in kurup geliştirdiği altyapımızı geleceğe taşıyoruz

Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde, hayatını kaybeden Özkan Sümer'e yönelik açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, kulüp dergisinin yeni sayısının büyük bölümünü kısa bir süre önce kaybettikleri Özkan Sümer'e ayırdıklarını belirterek, "Camiamızın ve Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan, başarıları tarihimizde aynı kupalar gibi pırıl pırıl parlarken, yaptıklarıyla yeşil sahalarda iz bırakan Sayın Özkan Sümer'i ne yazık ki ebediyete uğurladık. Özkan Sümer; benim spor vizyonumun oluşmasında, yöneticilik sürecimde ve hayatımın hemen her aşamasında önemli yere sahip olan isimlerin başında geliyor. Sayın Sümer'in başkanlığında yönetici olarak çalışma fırsatı buldum. Yöneticiliğimde onun Trabzonspor altyapısı üzerine düşüncelerini, eylemlerini ve felsefesini benimseyerek, ilerleyen yıllarda Golf Federasyonu'nda uyguladım. Özkan Sümer sayesinde edindiğim birikimle bir tek milli sporcusu olmayan Golf Federasyonu'nda birçok milli sporcu yetiştirdik. Bu sporcular Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya, Avrupa Gençler Şampiyonlarında Altın Madalya aldılar ve bireysel olarak daha pek çok başarının altına imza attılar" diye konuştu.

"ÖZKAN SÜMER TRABZONSPOR İÇİN ÖNCÜ VE GÜÇLÜ BİR FİGÜRDÜ"

'Özkan Sümer, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar yetiştirdiği nadir spor adamlarından biriydi' diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"O, Trabzonsporumuz için öncü ve güçlü bir figürdü. Bugün Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın satışından 17.5 milyon Euro kazanıyorsa; Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak ve daha nice altyapı oyuncularımıza yüksek piyasa bedelleri belirleniyorsa bu, Özkan Sümer'in kurduğu ve geliştirdiği altyapı sistemi sayesinde olmuştur. Bugün, özellikle İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda, altyapının ekonomik ve sportif değerini çok daha iyi anlamış bulunmaktayız. Bu nedenle Özkan Sümer'i sadece bir fikir adamı olarak değil, aynı zamanda vizyonuyla kulübümüze büyük ekonomik katkılar sağlayan bir isim olarak da görmemiz gerekir."

"ÖZKAN SÜMER'İN KURUP GELİŞTİRDİĞİ ALTYAPIMIZI GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Yönetim kurulu olarak en önemli görevlerinin geçmişte kulüp adına atılan adımları daha da ileriye taşımak olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Bu anlamda Özkan Sümer'in kurduğu, geliştirdiği ve pek çok antrenörümüzün büyüttüğü altyapımızı geleceğe taşıyoruz. Bu amaçla Türkiye'nin tek modern altyapı tesisini kulübümüze kazandırdık ve bununla da büyük gurur duyuyoruz. Sosyal ve teknolojik olarak benzeri olmayan, yarınlarımızı inşa edecek sporcularımızın hizmetine tahsis ettiğimiz bu tesise Türkiye'de altyapı kavramının mimarı Sayın Özkan Sümer'in adını verdik. Trabzonspor camiasından Özkan Sümer gibi bir insan çıktığı için gurur duyuyorum. Sayın Sümer ile birlikte çeşitli kademelerde çalışma fırsatını yakaladığım için kendimi çok şanslı sayıyorum. Bu vesileyle kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Ahmet Ağaoğlu: Özkan Sümer’in kurup geliştirdiği altyapımızı geleceğe taşıyoruz
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