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Avrupa'dan futbol

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Avrupa'dan futbol
Milan'dan Hakan'a yıllık 4 milyon Euro
BU sezon Milan'ın ligde lider olmasında büyük emeği olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu'na 2024'e kadar yeni kontrat teklif edilecek. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalyan ekibi, yıllık 2.5 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki milli futbolcuya net 4 milyon Euro önerecek. Sözleşmesine özel bonus maddeleri de eklenecek.

Real Madrid, Mbappe için gözünü kararttı
REAL Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için artık gözünü kararttı. Fransız yıldıza yaklaşık 328 milyon Euro bosnervis bedelini gözden çıkaran Madrid ekibi planını belirledi. AS gazetesi; Madrid'in kaynak oluşturmak için Bale, Marcelo, Jovic, Isco, Ceballos ve Diaz'ı satmayı düşündüğünü belirtti. Satışlarla birlikte kalan miktar kredi ile finanse edilecek.

Juventus'a ikinci Türk yolda!
Juventus, Merih Demiral'dan sonra bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Juve, 2003'lü Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir'i istiyor. Tutto Mercato Web'e göre; 17 yaşındaki geleceğin yıldızı için Wien, 10 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Sezon sonu öncesi Juventus'un bonservisi ödeyip Yusuf ile söz kesmek istediği ifade edildi.

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Avrupa'dan futbol
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