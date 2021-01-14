Avrupa'dan futbol

Milan'dan Hakan'a yıllık 4 milyon Euro
BU sezon Milan'ın ligde lider olmasında büyük emeği olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek HakanÇalhanoğlu'na 2024'e kadar yeni kontrat teklif edilecek. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalyan ekibi, yıllık 2.5 milyon Euro kazanan 26yaşındaki milli futbolcuya net 4 milyonEuro önerecek. Sözleşmesine özel bonus maddeleri de eklenecek.
Real Madrid, Mbappe için gözünü kararttı
REAL Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için artık gözünü kararttı. Fransız yıldıza yaklaşık 328 milyon Eurobosnervis bedelini gözden çıkaran Madrid ekibi planını belirledi. AS gazetesi; Madrid'in kaynak oluşturmak için Bale, Marcelo,Jovic, Isco, Ceballos ve Diaz'ı satmayı düşündüğünü belirtti. Satışlarla birlikte kalan miktar kredi ile finanse edilecek.
Juventus'a ikinci Türk yolda!
Juventus, Merih Demiral'dan sonra bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Juve, 2003'lü Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir'i istiyor. Tutto Mercato Web'e göre; 17 yaşındaki geleceğin yıldızı için Wien, 10 milyon Euro'dankapıyı açtı. Sezon sonu öncesi Juventus'un bonservisi ödeyip Yusuf ile söz kesmek istediği ifade edildi.