Avrupa'dan futbol

sezon Milan'ın ligde lider olmasında büyük emeği olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek'na 2024'e kadar yeni kontrat teklif edilecek. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalyan ekibi, yıllık 2.5 milyon Euro kazananSözleşmesine özel bonus maddeleri de eklenecek.Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için artık gözünü kararttı. Fransız yıldıza yaklaşıkbedelini gözden çıkaran Madrid ekibi planını belirledi. AS gazetesi; Madrid'in kaynak oluşturmak içinsatmayı düşündüğünü belirtti. Satışlarla birlikte kalan miktar kredi ile finanse edilecek.Juventus, Merih Demiral'dan sonra bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Juve, 2003'lü Rapid Wien forması giyenistiyor. Tutto Mercato Web'e göre; 17 yaşındaki geleceğin yıldızı içinSezon sonu öncesi Juventus'un bonservisi ödeyip Yusuf ile söz kesmek istediği ifade edildi.