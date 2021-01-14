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- derbisi! 'in 65. derbi heyecanı

Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü 'a konuk olacak 'da , teknik direktörlük kariyerinin 65. derbisine çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

AA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 11:41 ABONE OL
Beşiktaş - Galatasaray derbisi! Fatih Terim'in 65. derbi heyecanı
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 64 derbide 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü. Terim, Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'a daha önce rakip olduğu 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 64 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

BEŞİKTAŞ KARŞISINDA 32 DERBİ

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 32 maçta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 32 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

FATİH TERİM İLE SERGEN YALÇIN ARASINDAKİ 5. RANDEVU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 5. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 4 maça çıktı.

Galatasaray, tamamı Süper Lig'de oynanan bu maçların birini kazanırken, 3'ünde ise berabere kaldı.

SERGEN YALÇIN'IN DERBİ MAĞLUBİYETİ YOK

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 3 derbide de mağlubiyet yaşamadı. Yalçın idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı iki derbiyi de kazanan siyah-beyazlı takım, Galatasaray ile yaptığı tek derbide ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Beşiktaş - Galatasaray derbisi! Fatih Terim'in 65. derbi heyecanı
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