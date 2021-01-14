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, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

, 'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

AA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 15:41 ABONE OL
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla antrenmana başladı. Antrenman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç ile sürdü. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı
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