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Eski yıldızın oğlu Göztepe ile görüşüyor

'de ara transfer döneminde Ankaraspor'dan Beykan Şimşek ve Anderlecht'ten Peter Zulj'u kadrosuna dahil edip, Paok'tan Anderson Esiti ile prensipte anlaşan Göztepe, dünyaca ünlü eski futbolcu 'in oğlu 'i listesine ekledi

DHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 16:00 ABONE OL
Eski yıldızın oğlu Göztepe ile görüşüyor

Sarı-kırmızılıların Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Tom Ince'in mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs keşfedilen İngiltere'ye uçuşların yasaklanmasıyla İzmir'e gelemediği ve transferin bu yüzden bir süre bekletileceği öğrenildi. Liverpool altyapısından yetişen Tom Ince, Blackpool, Crystal Palace, Nottingham Forest, Hull City, Derby County, Huddersfield Town ve Stoke City'de forma giydi.

Bu sezon Stoke City'de 7 maça çıkan deneyimli futbolcu 347 dakika sahada kaldı. Tom Ince'in babası Paul Ince ise futbolculuk kariyerinde birçok başarı elde etti. West Ham United'da 1986-1987 sezonunda futbola başlayan Paul Ince, Manchester United'da adını dünyaya duyurdu. Manchester United'da 6 sezon geçiren Ince, 2 Premier Lig, 1 Kupa Galipleri Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Manchester macerasının ardından Inter, Liverpool, Middlesbrough ve Wolverhampton'da top koşturan Paul Ince, 21 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Christoph Daum ve İbrahim Üzülmez'le temas halinde.

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Eski yıldızın oğlu Göztepe ile görüşüyor
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