Fenerbahçe Kasımpaşa ATV canlı izle! Fenerbahçe maçı ATV canlı izleme linki

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, bugün Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki çeyrek final mücadelesine sahne olacak. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta tek mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip başarısını Ziraat Türkiye Kupası'na da yansıtarak çeyrek final biletini alan taraf olmak istiyor. Tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşmayı izlemek isteyenler tarafından ATV canlı izleme bağlantısına erişilmek istenerek "Fenerbahçe Kasımpaşa ATV canlı izle" şeklinde araştırılıyor.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesi ATV canlı izleme linki, maçın ilk 11 bilgileri ve diğer tüm detaylar şöyle;
ZTK son 16 turu Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşmasını maç saatinden itibaren aşağıda yer alan ATV canlı izleme linki ve canlı yayın oynatıcısı aracılığıyla keyifle izleyebilirsiniz…
Fenerbahçe XI: Harun, Caner, Lemos, Serdar, Nazım, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta
Kasımpaşa XI: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi saat 14.30'da başlayacak.
Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlenecek.
Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.