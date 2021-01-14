PFDK'dan Jefferson'a 3 Haddadi'ye 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK oyuncusu Jefferson'a 3, Kasımpaşalı futbolcu Haddadi'ye de 2 maç ceza verdi.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Fatih Karagümrük'ün, 10.01.2021 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Gaziantep Futbol Kulübü sporcusu Jefferson Nogueira Junior'ın, 09.01.2021 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Kasımpaşa sporcusu Oussama Hadadi'nin 11.01.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,



Yukatel Denizlispor Kulübünün, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Yukatel Denizlispor başkanı Ali Çetin'in, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Galatasaray görevlisi Cem Emiroğlu'nun, ayrımcılık eylemi nedeniyle FDT'nin 42/1-c maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray görevlisi Cem Emiroğlu'nun gerçekleştirdiği ayrımcılık eylemi nedeniyle FDT'nin 42/2. maddesi gereğince ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 32.500. TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Atakaş Hatayspor Kulübünün, 10.01.2021 tarihinde oynanan Atakaş Hatayspor-Beşiktaş Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması ve protokol tribününde yer alan mensuplarının oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



MKE Ankaragücü Kulübünün, 10.01.2021 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir Süper Lig müsabakasında, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, 11.01.2021 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir."