Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan kritik açıklamalar! Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe Spor Kulübü Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde bulunan Mesut Özil'in kendilerine her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi.



Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belözoğlu, Mesut Özil'in son 20 senede "kendi pozisyonunda dünyanın en özel oyuncuları arasında" bulunduğunu hatırlattı.



Fenerbahçe'nin genlerinde yıldız oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Eğer bu transfer olursa ilk defa böyle bir şey olacak. Camia adına da başkan adına da çok pozitif bakıyorum fakat kolay da görmüyorum. Bizim kendimize göre planlarımız var. Mesut'un da kulübüyle bir sözleşmesi var. Mesut çok büyük bir yıldız. Hangi takımda oynarsa oynasın 2 maçtan birinde gole katkı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım. Kendisi ve menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın. Mesut'un kendi çocukluk hayalinin içinde olması ve Fenerbahçe'nin böyle bir rüyasının olması, bu adımı ilk defa bu kadar yakınlaştırdı." ifadelerini kullandı.