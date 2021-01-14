SON DAKİKA! Fatih Terim'den flaş sözler: Arkamda 25 milyon var

Bu hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Fatih Terim ve yönetim arasında yaşanan gerginlik gündeme bomba gibi düştü. Yeni Malatyaspor maçı sonrası flaş açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Arkamda 25 milyon var, onlardan güç alıyorum" dediği öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Malatyaspor maçı sonrası flaş açıklamalarda bulunan Fatih Terim, kızgınlığını dile getirdi. Fatih Terim, İrfan Can Kahveci transferinin gündeme getirildiğini fakat yönetimle bu konuyu konuşmadığını ifade etti.
"ŞİKAYET Mİ ETTİM?"
Milliyet'in haberine göre, Fatih Terim'in transfer etmek istediği futbolcuları açıklamasının ardından yönetimin bundan rahatsız olduğu ifade edildi. Taraftarın beklentisinin bu konuda büyümesine neden olduğu ifade edildi.
Fatih Terim, Florya tesislerinde arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, "Ben transfer yapılmadığı için ne zaman şikayet ettim. Transfer istemek teknik adamın hakkı değil mi? Ben her şekilde yoluma bakarım" diyerek sitemini bu şekilde dile getirdi.
DEKLARASYON KIZDIRDI
Tüm bu yaşananların ardından Fatih Terim'in Galatasaraylı bir taraftar grubunun Malatyaspor maçından kısa bir süre önce yayınladığı transfer deklerasyonuna da çok kızdığı ortaya çıktı.
"ARKAMDA 25 MİLYON VAR"
Fatih Terim'in, "Olacak iş mi bu? Maçtan önce tüm takımın keyfini kaçırmaya, moralini bozmaya kimin hakkı var? Böyle deklerasyon mu olur? Benim arkamda 25 milyon var. Onlardan güç alıyorum" dediği öğrenildi.
Fatih Terim'in "Bugün derin bir yalnızlık hissettim" sözleriyle de bu gruba gönderme yaptığı belirtildi.
FATİH TERİM'E EVİNİN ÖNÜNDE MEŞALELİ DESTEK
Galatasaray taraftarı, hocalarına olan sevgisini Fatih Terim'in evine giderek gösterdi. Bir grup sarı-kırmızılı taraftar, dün akşam saatlerinde hocanın Kireçburnu'ndaki evinin önünde toplandı, tecrübeli teknik adama "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla destek verirken, meşaleler yaktı.
TAKİPTEN ÇIKTILAR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aksine, Göksel Gümüşdağ ile masaya oturmamak için İrfan Can'ı istemediklerini söyleyen taraftar grubu, sarı-kırmızılı futbolculardan da veto yedi. Başta Arda Turan olmak üzere; Belhanda, Diagne, Emre Kılınç, Taylan, Muslera ve Oğulcan bu grubu takibi bıraktı. Teknik kadro da daha sonra bu boykota dahil oldu. Birçok taraftarın da yine bu grubun hesaplarını takipten çıkarması dikkat çekti.
BASIN DEĞİL AJANS TOPLANTISI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki konularla ilgili bilgi vermek adına basın toplantısı yerine ajansları tercih etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 14 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14.00'te AA, DHA ve İHA muhabirlerinin GSTV'de katılacağı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır" açıklaması yapıldı.