SON DAKİKA! Fatih Terim'den flaş sözler: Arkamda 25 milyon var

"ŞİKAYET Mİ ETTİM?"

Milliyet'in haberine göre, Fatih Terim'in transfer etmek istediği futbolcuları açıklamasının ardından yönetimin bundan rahatsız olduğu ifade edildi. Taraftarın beklentisinin bu konuda büyümesine neden olduğu ifade edildi.

Fatih Terim, Florya tesislerinde arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, "Ben transfer yapılmadığı için ne zaman şikayet ettim. Transfer istemek teknik adamın hakkı değil mi? Ben her şekilde yoluma bakarım" diyerek sitemini bu şekilde dile getirdi.