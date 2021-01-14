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: Galatasaray Başkanı 'in basın toplantısı başladı! İşte kritik açıklamalar...

Galatasaray Başkanı , açıklamalarında bulunuyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ile yolları ayıracağı iddia edilmişti, son dakika bilgisine göre Fatih Terim ile Mustafa Cengiz kritik toplantı öncesinde bir araya geldi. Mehmet Özcan'ın özel haberine göre Galatasaray Başkanı ve Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda görüştü. Mustafa Cengiz'in basın toplantısı başladı. İşte son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 14.1.2021 14:09 Son Güncelleme: 14.1.2021 14:18 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısı başladı! İşte kritik açıklamalar...

Son dakika haberi... Son günlerin en çok konuşulan Fatih Terim - Mustafa Cengiz krizi sonrasında Mustafa Cengiz, Fatih Terim'i stadyuma davet etti. Mustafa Cengiz'in basın toplantısı saat 14:00'te başladı. Kritik toplantıdan gelecek son dakika bilgileri, açıklamalar ve tüm detayları sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

SON DAKİKA: MUSTAFA CENGİZ'İN BASIN TOPLANTISI BAŞLADI!

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

Geçmişini bilmeyen geleceği yönetemez, önemli olan fotoğraf değil filmdir. Biz göreve başladığımızda kulüpte genel durum şuydu... Dany ve Chedjou'nun borçları nedeniyle transfer yasağı vardı. Transfer yasağı ile karşı karşıya kaldık. Bunları hallettik şükürler olsun, basketbolda borçsuzluk aldık, orada da yasak vardı onu da kaldırdık.

Eleştiriye saygı duyuyorum fakat başımızda bir UEFA vardı, şimdi millet hafife alıyor. Uzun süre mücadele ettik. Biz bunları aştık ve tarihinde ilk kez bir kulübe ikinci defa uzlaşma anlaşması yaptılar ve UEFA'da yer yerinden oynadı. Bizi bekleyen PSG ve Milan bizim yolu izlediler.

CAS'taki davayı hem usulden hem esastan kazandık. Allah büyük eğrisi doğrusuna geldi sağolsun teknik kadromuz iki yıl üst üste bizi şampiyon yaptı. 10 yıldır ilk defa kara geçtik. Kayyum tehlikesinden kurtulduk. Ben bugün varım yarın yokum, benim arkadaşlarımı bıktırdılar.

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Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısı başladı! İşte kritik açıklamalar...
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