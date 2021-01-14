İŞTE FATİH TERİM'İN DÜN AKŞAMKİ AÇIKLAMALARI!

"Benim kimseyle bir görüşmem olmadı açıkçası ben malumu ilan ettim, kimsenin bilmediği bir şey söylemedim. Herkes konuşurken bir şey yok ben söylerken mi olay oluyor? Bu konular çok uzun ama bugün derin bir yalnızlık hissettim. Ben burada kişilere, gruplara değil benim burada Galatasaray'a sözüm var, emeğim var. Zaten Mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor, bu Mayıs'ta... Onun için sözüm sözdür, sözümde durmaya devam edeceğim. O yüzden canımız sağolsun, canının sağolsun demek en doğrusu..."