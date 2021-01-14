Son dakika haberi: Fenerbahçe Attila Szalai transferini bitiriyor! 2 milyon € bonservis bedeli...

Fenerbahçe uzun yıllar sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlandığı Attila Szalai için artık son düzlüğe girdi. Sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Apollon'a 2 milyon € ve sonraki satıştan %15 pay teklif etti. Apollon'un bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Szalai ile anlaşan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Lemos'tan beklediği performansı alamamıştı.