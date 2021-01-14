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haberi: transferini bitiriyor! 2 milyon € bonservis bedeli...

'den transfer haberleri peş peşe geliyor. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in özel haberine göre sarı lacivertliler transferini bitiriyor. Oyuncuyla anlaşan Fenerbahçe, kulübü Apollon ile de anlaşmak üzere. Fenerbahçe, oyuncuya senelik 350 bin € verecek. Bonservisi için de 2 milyon € bedel teklif edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 14.1.2021 17:50 Son Güncelleme: 14.1.2021 18:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe Attila Szalai transferini bitiriyor! 2 milyon € bonservis bedeli...

Fenerbahçe uzun yıllar sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlandığı Attila Szalai için artık son düzlüğe girdi. Sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Apollon'a 2 milyon € ve sonraki satıştan %15 pay teklif etti. Apollon'un bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Szalai ile anlaşan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Lemos'tan beklediği performansı alamamıştı.

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Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Szalai'nin kulübü Apollon ile anlaştı. Fenerbahçe'nin en isabetli transferi olan Pelkas'ı Türkiye'ye getiren Paul Koutsoliakos, genç stoperi de Fenerbahçe'ye getiriyor.

Sarı lacivertliler Apollon'a bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro ve sonraki satıştan %15 pay önerdi. Bonservis bedelinin 400 bin €'luk kısmı Macar Mezökövesd kulübüne gidecek.

Genç oyuncu Türkiye ile Macaristan arasında oynanan milli maçta da forma giymişti.

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Öte yandan Fatih Terim'in de yönetime bu transfer için istekte bulunduğu fakat oyuncunun alınamadığı ifade edildi. Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçından sonra 'Başkalarına scoutluk yapmaktan yoruldum.' çıkışının da bu oyuncu için yapıldığı gelen bilgiler arasında...

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