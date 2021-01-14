Son dakika haberi: Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci ve Fatih Terim açıklaması! "33 yıl da burada kalsam..."

Son dakika haberi... Son günlerin en çok konuşulan Fatih Terim - Mustafa Cengiz krizi sonrasında Mustafa Cengiz, Fatih Terim'i stadyuma davet etti. Mustafa Cengiz'in basın toplantısı saat 14:00'te başladı. Mustafa Cengiz, son dakika açıklamalarında bulundu. Fatih Terim ile birlikte toplantı yaptıklarını ve hocaya hak verdiklerini ifade eden Mustafa Cengiz, İrfan Can ve Visca transfleriyle ilgili hocamızın istediklerini yapmak için çaba harcıyoruz dedi. Falcao'ya Katar'dan ve Güney Amerika'dan tekliflerin geldiği ifade edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: MUSTAFA CENGİZ'İN BASIN TOPLANTISI BAŞLADI!
İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...
Geçmişini bilmeyen geleceği yönetemez, önemli olan fotoğraf değil filmdir. Biz göreve başladığımızda kulüpte genel durum şuydu... Dany ve Chedjou'nun borçları nedeniyle transfer yasağı vardı. Transfer yasağı ile karşı karşıya kaldık. Bunları hallettik şükürler olsun, basketbolda borçsuzluk aldık, orada da yasak vardı onu da kaldırdık.
Eleştiriye saygı duyuyorum fakat başımızda bir UEFA vardı, şimdi millet hafife alıyor. Uzun süre mücadele ettik. Biz bunları aştık ve tarihinde ilk kez bir kulübe ikinci defa uzlaşma anlaşması yaptılar ve UEFA'da yer yerinden oynadı. Bizi bekleyen PSG ve Milan bizim yolu izlediler.
CAS'taki davayı hem usulden hem esastan kazandık. Allah büyük eğrisi doğrusuna geldi sağolsun teknik kadromuz iki yıl üst üste bizi şampiyon yaptı. 10 yıldır ilk defa kara geçtik. Kayyum tehlikesinden kurtulduk. Ben bugün varım yarın yokum, benim arkadaşlarımı bıktırdılar. Her zaman şampiyon olmayabiliriz, biz şanslıydık, kolay değil 3 yılda iki defa şampiyon olmak. Süper Lig kolay bir lig değil.
MUSTAFA CENGİZ'DEN BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI!
Beşiktaş maçına da tabi ki kazanmak için çıkıyoruz, önemli bir derbi. Bu maça gerek teknik direktörler ve oyuncular ölümüne mücadele edecek. Alanyaspor, Kasımpaşa maçlarında umulmadık yenilgiler aldık. Kayseri maçında tek bir şut yedik o da gol oldu.
Özellikle gençlerin verdiği mücadele beni çok mutlu ediyor, sağolsun hocamız onları monte etmeye başladı. Keşke o penaltıyı ben kaçırsaydım da Kerem kaçırmasaydı. Bunu bana hoca da söyledi...
İnşallah aramıza Muslera da katılacak. Bizim Pazar günü önemli bir maçımız var, kırana kırana mücadele edeceğiz. Hak eden kazansın istiyorum ama hak eden Galatasaray olsun.
SORU: OYUNCU SATMADA VE TRANSFER YAPMADA ELEŞTİRİLİYORSUNUZ? SON 1 SENEYE BAKARSAK GALATASARAY TARAFTARLARI, RAKİPLERİNE GÖRE TRANSFERSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER. BAZI KESİMLER 'BECERİKSİZLİKLE' SUÇLUYOR SİZİ. İRFAN CAN KAHVECİ, ONYEKURU VE VİSCA BU OYUNCULARIN TRANSFERİNDE SON DURUM NE? TRANSFERDE BAŞARISIZ OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?
Bir taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz, vasatız. Biz 2018'de göreve gelmişiz bugüne kadar 3 yılda bizim aldığımız oyuncu sayısı 47... Geldiğimizin üçüncü gününde Nagatomo'yu aldık, N'diaye'yi sattık. Görüyor musunuz ne ödemişiz bonservis? 40 milyon Euro... Meydanda bunlar, başka kulüplerde ölseniz size bunları vermezler, mahremiyet derler. TFF'de de veremediler.
18 MİLYON € ARTIDAYIZ!
İmza ücreti, toplam ödenen 44 milyon €... 68 oyuncu göndermişiz totale gelelim ne kadar gelir elde etmişiz, ne kadar artıdayız 18 milyon €. Beceriksiz halimiz bu becerikli olsaydık ne olacaktı.
Bizim her şeyimiz belli ve açık. Bizim taraftarımız sorgulayıcı ve yargılayıcı bir taraftar. Biz de cevap veriyoruz, ben buranın patronu değilim ben de bir taraftarım.
MUSTAFA CENGİZ: "KORKMAYIN ADAY DEĞİLİM!"
Galatasaray'ın 3 yıla ihtiyacı var ama korkmayın aday değilim!
FATİH HOCA İLE KONUŞTUM...
Biz Fatih Terim ile devamlı konuşuyoruz, Ultraaslan'ı ben yönlendiriyormuşum. Ben onlarla söylediklerinin yüzde birini konuştum. Ultraaslan bana 'Ya İstifa Ya Transfer' diyor. Ondan sonra diyorlar ki Ultraaslan'ı başkan yönetiyor.
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan Mustafa Cengiz'in açıklamalarını yorumladı...
HAYALLER VAN PERSİE GERÇEKLER TAM TERSİ!
Ben Göksel Gümüşdağ ile buluştum. Ya hayaller Van Persie gerçekler tam tersi... Şimdi bunlara girmeyeyim ama pazarlık noktasındayız. Ben Göksel Gümüşdağ ile birkaç kez görüştüm.
HARCAMA LİMİTİ KONUSU
9.8 TL milyon harcama limitimiz var. Ben bunu TFF toplantısında da söyledim. Topu da bankaların üstüne attılar.
"İRFAN CAN'I DA ALIRIM HEPSİNİ DE ALIRIM"
Ben yazarım çekleri Mayıs sonrasına İrfan Can'ı da alırım hepsini de alırım. Ondan sonra da hadi bana eyvallah derim ama ben bunu kesinlikle yapmam. Galatasaray'ın geleceğini karartmam. Fatih Terim bana diyor ki "Oldu olmadı biz bu kadroyla da devam ederiz." Hocalarımızın istediği isimlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor.
MUSTAFA CENGİZ'DEN SON DAKİKA FATİH TERİM AÇIKLAMASI!
Biz Fatih Terim ile bir haftadır görüşemiyoruz, kupa maçından çıktık. Biz hocamla devamlı bir araya geliyoruz. Hocama da sordum 'Neden yalnız hissediyorsun?' O da sinirlendim, burama kadar kaldı diyor. Belki bizimle ilgili belki bizimle ilgili değil. Fatih Terim, bu yaşta bu kadar uğraşıyor bu sadece parayla olacak iş değil. Biz hocamıza hak verdik açıkçası.
BAZEN ŞAPKADAN FİL ÇIKARIYORUZ
Galatasaray şirket takımı değildir, Galatasaray taraftarın takımıdır. Taraftar kendini kırılgan hissetmesin. Hocamız şapkadan tavşan çıkardı Taylan'ı gösterdi fakat biz bazen şapkadan fil çıkarmak zorunda kalıyoruz.
Hiç transfer yapamayabiliriz benim için istifa etmek en kolayı olur ama buraya ileride kayyum atanırsa o zaman ben buna dayanamam.
Fatih Terim ile aramızın bozulduğunu, kavga edeceğimizi düşünenler, ellerinde çekirdekle bekleyenler gidip Netflix izleyebilir...
SORU: BAŞKAN ADAYI OLACAK MISINIZ?
Ben Galatasaray'ın hasta bir taraftarıyım, benim en büyük hayalim maç seyretmek. Evde seyredemiyorum hanım bana kızıyor, deli gibi maç izlerdin diyor. Locamızda 15 günde bir maç izliyorum. Benim locamda Beşiktaşlı da olur Fenerbahçeli de olur, ben bu zevkten mahrum kaldım. Ben hakeme bir şey diyemiyorum, gol atılıyor Ramses gibi oturuyorum. sabah hazırladı Yanımda başkan oluyor, milletin karakterini öğrenmek istiyorsanız başkan olun, yanındakilerin ne mal olduğunu gör. Biz Real Madrid'den 5-6 gol yedik adam sevinmedi bir kez ama göbek atan başkanlar da var.
Ben eğer iyi bir aday görürsem, baktım işi yürütecek onun lehine çekilirim açık konuşayım. İyi bir aday görmezsem aday olabilirim.
Gençler oynadıkça hata da yapar o çocukları ezmeyelim. Sosyal medyada çocukları idam ediyorlar, yapmayın arkadaşlar lütfen. Tweet atan yöneticilerimden de rahatsızım bunu da biliyorlar.
SON DAKİKA: FALCAO'YA TEKLİFLER VAR!
Falcao, tamamen taraftarın talebiyle yapılan bir transferdir. O gün İstanbul sallandı. Falcao'ya dedim ki; sen İstanbul gecesini görmedin. Falcao bizim çok değerli bir topçumuz. Falcao bize geldiğinde sakat değildi. Çok çalıştı kendisini göstermek için. Çok yüklendi kendisini taraftara göstermek için. Falcao'ya hem Katar'dan hem Güney Amerika'dan teklifler var. Kendisi ayrılmak isterse ayrılacak.
FATİH TERİM'İN MUKAVELESİ MAYIS AYINDA BİTİYOR MU?
Fatih Terim'in sözleşmesi biz iptal edersek biter, opsiyonu devam ediyor. Ben burada 33 yıl kalayım 33 yıl da Fatih Terim ile devam ederim. Taraftarımıza şunu söyleyeyim çok büyük uğraşlar içindeyiz. Bunu bilsinler...
Savaş Çorlu:"Fatih Terim'in Açıklamaları Ayrılıktan Ziyade Bir İsyan Bir Haykırış Diyebiliriz"