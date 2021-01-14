Son dakika haberi: Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci ve Fatih Terim açıklaması! "33 yıl da burada kalsam..."

MUSTAFA CENGİZ'DEN BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI!

Beşiktaş maçına da tabi ki kazanmak için çıkıyoruz, önemli bir derbi. Bu maça gerek teknik direktörler ve oyuncular ölümüne mücadele edecek. Alanyaspor, Kasımpaşa maçlarında umulmadık yenilgiler aldık. Kayseri maçında tek bir şut yedik o da gol oldu.

Özellikle gençlerin verdiği mücadele beni çok mutlu ediyor, sağolsun hocamız onları monte etmeye başladı. Keşke o penaltıyı ben kaçırsaydım da Kerem kaçırmasaydı. Bunu bana hoca da söyledi...

İnşallah aramıza Muslera da katılacak. Bizim Pazar günü önemli bir maçımız var, kırana kırana mücadele edeceğiz. Hak eden kazansın istiyorum ama hak eden Galatasaray olsun.

SORU: OYUNCU SATMADA VE TRANSFER YAPMADA ELEŞTİRİLİYORSUNUZ? SON 1 SENEYE BAKARSAK GALATASARAY TARAFTARLARI, RAKİPLERİNE GÖRE TRANSFERSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER. BAZI KESİMLER 'BECERİKSİZLİKLE' SUÇLUYOR SİZİ. İRFAN CAN KAHVECİ, ONYEKURU VE VİSCA BU OYUNCULARIN TRANSFERİNDE SON DURUM NE? TRANSFERDE BAŞARISIZ OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Bir taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz, vasatız. Biz 2018'de göreve gelmişiz bugüne kadar 3 yılda bizim aldığımız oyuncu sayısı 47... Geldiğimizin üçüncü gününde Nagatomo'yu aldık, N'diaye'yi sattık. Görüyor musunuz ne ödemişiz bonservis? 40 milyon Euro... Meydanda bunlar, başka kulüplerde ölseniz size bunları vermezler, mahremiyet derler. TFF'de de veremediler.