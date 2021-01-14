Son dakika haberleri: İşte Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci teklifinin perde arkası!

FATİH TERİM'İN İSTEDİĞİ TRANSFERLER

Geçtiğimiz hafta sonu dört maçlık cezasını tamamlayarak takımın başına geri dönen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası transfer mesajları vermişti. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Yönetimin elinden geleni yapacağını biliyorum, daha fazlasını da yapmasını istiyorum. Listemizi verdik. Bizim zaten yazın harcamamız olmadı. Tüm hamleleri ocakta yapıyoruz. Borçları, pandemiyi hesap ettiğimizde her kulübün durumu zor. Ancak bize rakamsal olarak geri dönecek yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz ve evvelden bu isimleri veriyoruz. Açıkçası başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Onyekuru'dan İrfan Can'a kadar, hatta Göksel Başkan'la konuşulursa Visca'da dahil başka bir takım istiyorum. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Mostafa Mohamed (Mısır'ın Zamalek takımında oynuyor) de gündemimizde." Bu arada İrfan Can'ın, Başakşehir yönetimine "Ben de G.Saray'a gitmek istiyorum. Bonservisimde kolaylık sağlayın, bırakın gideyim" ifadelerini kullanmıştı.