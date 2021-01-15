Derbi sonrası Kenan seferi

Beşiktaş, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Mandzukic'in Milan'la görüşmeye başlamasıyla rota Kenan Karaman'a çevrildi. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan gurbetçi futbolcu için kulübü Fortuna Düsseldorf ile kurulan ilk temasta 650 bin Euro'luk bir bonservis talebiyle karşılaşmıştı. Sezonun geri kalanında hem lig hem de Ziraat Türkiye Kupası için geniş ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlı yöneticiler, "Beşiktaş'a gelirim" diyen Kenan için Galatasaray derbisi sonrası Almanya'da bir görüşme gerçekleştirecek. Düsseldorf'un tavrına göre hareket edecek olan Beşiktaş, rakamı istediği seviyeye çekerse imzayı attıracak. Aksi halde yeni sezonu bekleyecek. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 15 resmi karşılaşmada 4 gol kaydederken 2 de asist yaptı.



DEV MAÇA ÖZEL PRİM

Sıyah-beyazlılarda yönetim Galatasaray derbisi için kolları sıvadı. Bu sezon normal maçlarda galibiyete 25 bin TL prim uygulaması yapan yönetim, derbiye özel rakam belirleyecek. Şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan mücadele için yönetim miktarı maçtan önce açıklayacak. En az iki katına çıkarılması beklenen derbi primi için son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği kaydedildi.