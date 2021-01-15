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Trabzonspor'da forvet heyecanı!

Kariyerinde İngiltere, Rusya ve İspanya olan 31 yaşındaki Rondon taraftarı heyecanlandırırken, oyuncu mesaj yağmuruna tutuldu

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 15.1.2021 ABONE OL
Trabzonspor'da forvet heyecanı!

Forvet arayışı süren Trabzonspor'da iki yeni isim gündeme geldi. Amerikan basını, Kanada'nın Toronto takımında forma giyen Ayo Akinola'ya bordo-mavililerin ilgisi olduğunu ve oyuncunun bedelsiz çıkışı durumunda bu transferin gerçekleşebileceği yazdı. 20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 16 maçta 9 gol atarken, teknik kapasitesi ve hızıyla dikkat çekiyor. Kariyerinde İngiltere, Rusya ve İspanya'da da forma giyen ve şu an Çin'in Dalian Professional takımında top koşturan Rondon için de resmi girişimde bulunulduğu iddia edildi. Piyasa değeri 6 milyon 500 bin Euro olan oyuncuyu Trabzonspor'a getirebileceğini söyleyen menajerlerden yetki belgesi istendi. Taraftarlar da sosyal medyada oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.

PRENSİPTE 'EVET' DEDİ
TRABZONSPOR Arjantinli Enzo Perez için geri sayıma geçti. Oyuncuyla 1.3 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro imza parası karşılığında 1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varan bordo-mavililer, 34 yaşındaki orta sahanın River Plate kulübüyle bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Perez'in,"Gerekirse alacaklarımı bırakırım" dediği belirtildi.

BERAT MÜJDESİ
TRABZONSPOR'UN, G.Birliği'nden yeni transferi Berat Özdemir, şehre geldikten sonra yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkınca karantinaya alınmıştı. Genç oyuncuya üst üste yapılan iki test de negatif çıktı. Bugün takımla birlikte idmanlara başlaması planlanan Berat, 2 numaralı formayı giyecek.

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Trabzonspor'da forvet heyecanı!
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