Son dakika haberleri: Milan'ın golcüsü İbrahimovic'ten sözleşme açıklaması!

"SEZON SONUNDA BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUM"



Takımının Serie A'da lider olmasını kendine has uslupla ifade eden 39 yaşındaki Zlatan İbrahimovic, "İkincilik, her zaman kaybedenlerin sırası olmuştur. Ligin ilk yarısını lider bitirmek umurumda değil, ben sezon sonunda birinci olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.