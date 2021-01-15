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Son dakika haberleri: 'ın golcüsü İbrahimovic'ten sözleşme açıklaması!

Ara transfer dönemine girildikten sonra takımlar peş peşe transferlerini açıklamaya devam ediyor. 'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in bu sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. İbrahimovic, sözleşmesinin sona ermesinden sonra transfer konularıyla ilgileneceğini ifade etti. İbrahimovic'in futbolu bırakıp bırakmayacağı merak ediliyor. İşte İbrahimovic'ten flaş açıklamalar...

Giriş Tarihi: 15.1.2021 18:26 Son Güncelleme: 15.1.2021 18:33 ABONE OL
Son dakika haberleri: Milan'ın golcüsü İbrahimovic'ten sözleşme açıklaması!

Milan'ın 39 yaşındaki İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic, bu sezon sonu sözleşmesinin sona ermesinden sonra Milan'la görüşme yapacağını ifade etti.

Bein'in Sports'un haberine göre, Corriere dello Sport'a açıklamalarda bulunan Zlatan Ibrahimovic, "İyi hissettiğim sürece futbol oynamaya devam edeceğim. Milan ile yeni sözleşme konusunu Haziran ayında konuşacağız" açıklamalarını yaptı.

"SEZON SONUNDA BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUM"

Takımının Serie A'da lider olmasını kendine has uslupla ifade eden 39 yaşındaki Zlatan İbrahimovic, "İkincilik, her zaman kaybedenlerin sırası olmuştur. Ligin ilk yarısını lider bitirmek umurumda değil, ben sezon sonunda birinci olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri: Milan'ın golcüsü İbrahimovic'ten sözleşme açıklaması!
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