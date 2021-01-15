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'de 19. hafta: Gençlerbirliği - Karagümrük (CANLI)

'de 19. hafta bugünkü Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçıyla başladı. Ankara'da oynanacak bu zorlu maç saat 19:00'da başladı. Maçın ilk 11'i belli oldu. Maçın canlı takibini sabah.com.tr'den yapabilirsiniz. Maçta, Fatih Karagümrük'ün 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

Giriş Tarihi: 15.1.2021 18:43 Son Güncelleme: 15.1.2021 19:23 ABONE OL
Süper Lig'de 19. hafta: Gençlerbirliği - Karagümrük CANLI

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başladı. Saat 19:00'da başlayan zorlu maçta Gençlerbirliği evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Mücadelede Ali Şansalan düdük çalıyor. Gençlerbirliği 17 maçta 19 puan toplarken, Fatih Karagümrük 17 maçta 24 puan toplamaya başardı. Maçta Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

CANLI SKOR

GENÇLERBİRLİĞİ: 0

KARAGÜMRÜK: 1

Goller: 22' Biglia (pen)

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Arda, Polomat, Robert Piris, Furman, Soner Dikmen, Sefa, Candeias, Sio

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Bertolacci, Borini, Mevlüt

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELELER

Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 1983/84 sezonundan bu yana ilk kez karşılaşacak. İki ekip arasında lig tarihinde oynanan 12 karşılaşmadaki galibiyet sayılarında 5-4 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü bulunuyor (3B).

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen (3G 1B) ve son iki karşılaşmayı kazanan Gençlerbirliği, Mart 2017'den bu yana üst üste üç iç saha galibiyeti alamıyor.

Süper Lig'de oynadığı son maçı kazanan Fatih Karagümrük, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almak istiyor.

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Süper Lig'de 19. hafta: Gençlerbirliği - Karagümrük (CANLI)
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