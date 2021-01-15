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Trabzonspor seriyi sürdürmenin peşinde

Trabzonspor, ’in 19’uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fraport-Tav ’u mağlup ederek iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi adına sezonun en uzun serisine imza atmayı hedefliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 16:06 ABONE OL
Trabzonspor seriyi sürdürmenin peşinde

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı da kazanarak yükselişe geçen Trabzonspor, yarın deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak ligde yakaladığı iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi adına sezonun en uzun serisine imza atmayı arzuluyor. Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Trabzonspor'da bugün takımla çalışan ve antrenman eksiği bulunan yeni transfer Berat Özdemir'in bu maçta kadroda yer alması beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Vitor Hugo'nun ise kadroya dahil edileceği belirtilirken, bu oyuncunun kulübede yer alması bekleniyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan Göztepe karşısındaki kazanan 11'ini koruyarak Antalyaspor karşısına da aynı 11 ile çıkması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Bu arada Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı. Yeni transfer Berat Özdemir de antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny.
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

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Trabzonspor seriyi sürdürmenin peşinde
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