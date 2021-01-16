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- | 11'ler belli oldu

'in 18. haftasında iki formda ekip karşı karşıya geliyor. Ligde son 2 mücadelesinin kazanan Antayaspor ile , 'da karşı karşıya. Mücadele öncesi Trabzonspor'un 26, 'un ise 24 puanı bulunuyor. Karşılaşmada iki takımın da 11'leri belli oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 18:05 Son Güncelleme: 16.1.2021 18:10 ABONE OL
Antalyaspor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu

FT Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında oynayacakları müsabakayla birlikte ligdeki 49. randevularına çıkacak.

Süper Lig'in son iki haftasını galibiyetle kapatan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'u deplasmanda 3-0'la geçerek kupada çeyrek finale yükselen FT Antalyaspor'da yüzler gülüyor. Ligde geride kalan 18 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgisi bulunan kırmızı-beyazlılar, 24 puanla 9. sırada yer alıyor. İç sahadaki başarısını Trabzonspor karşısında da sürdürmek isteyen güney ekibinde tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Saat 19.00'da Antalya Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Erkan Özdamar, Ceyhun Sesigüzel ve Erdinç Sezertam hakem üçlüsü yönetecek.

Antalyaspor ile Trabzonspor, bugüne kadar toplamda 68 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 13 galibiyet, 15 beraberlik ve 40 yenilgi aldı. Süper Lig'de oynanan 48 maçta ise Antalyaspor 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.

Geçen sezon Antalyaspor sahasında rakibine 3-1 yenilmiş, deplasmanda ise 2-2 berabere kalmıştı.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA 11'LER
ANTALYASPOR: Ersan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan
TRABZONSPOR:Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

EKUBAN İLK PEŞİNDE

Ekuban, bordo-mavili formasıyla bir ilk ke imza atmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de görev aldığı son iki müsabakada birer kez sarsan başarılı oyuncu, bugün deplasmandaki Antalyaspor karşılaşmasında da gol bulması halinde ilk kez üç maçlık seri yakalayacak. 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca söz konusu seriyi yakalaması halinde ise Trabzonspor formasıyla sezon tamamlanmadan bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşayacak.

EZİCİ BİR ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Trabzonspor ile Antalyaspor arasında 1968-69 sezonundan bu yana oynanan 68 maçta atılan gollerde bordomavililerin ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibiyle Antalyaspor arasında oynanan 68 maç sonunda iki takım toplamda 183 gol kaydetti. Atılan 183 golün 121'ini Fırtına, 62'sini Antalya attı.

TRABZONSPOR 29-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Antalyaspor, bugüne kadar 68 kez karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan 32 maçta, kırmızı beyazlı takım 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 48 kez karşılaştı. Süper Lig'de oynanan 48 mücadele sonunda Fırtına 29, Antalyaspor 8 galibiyet aldı, 11 karşılaşma berabere kaldı.

1-0'A ABONE OLDULAR

Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise 1-0'lık skor oldu. İki takım 68 maç sonunda 15 kez 1-0'lık skorla sahadan ayrıldı. 8 kez 2-1, 7'şer kez 2-0 ve 3-0'lık sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6 kez ise 0-0'lık sonuç elde etti..

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Antalyaspor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu
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