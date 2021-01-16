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'ın derbisi kadrosu açıklandı

Son dakika: , ’in 19. haftasında ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu da açıklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 17:33 Son Güncelleme: 16.1.2021 17:44 ABONE OL
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 19. haftasında derbi maçında yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte, kart cezalısı Welinton'un yanı sıra Ajdin Hasic de derbinin kadrosunda kendine yer bulamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçının kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar."

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Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kadrosu açıklandı
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