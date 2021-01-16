CANLI | Gaziantep FK - Kayserispor! Maçta ilk gol geldi...

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Kayserispor'u ağırlıyor.
Saat 16.00'da başlayan müsabaka Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor ve maçı Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN Sport HD 2'den canlı yayınlanıyor.
Gaziantep FK - Kayserispor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
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GAZİANTEP FK 1-0 KAYSERİSPOR
31' Kvrzic (Kendi Kalesine)
İLK 11'LER...
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosça, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet, Kenan.
Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Aziz, M. Fernandes, Avramovski, Kvrzic, Pedro Henrique, Lennon, Kanga.