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CANLI | - Kayserispor! Maçta ilk gol geldi...

'in 19. haftasında ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Gaziantep FK, ligde 31 puanda bulunuyor. Kayserispor'un ise 16 puanı var. Sumudica'nın ayrılığı sonrası ligde ilk maçına çıkacak olan Gaziantep FK ile Kayserispor arasındaki müsabakada düdük çalıyor. Müsabakanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 16.1.2021 16:01 Son Güncelleme: 16.1.2021 16:35 ABONE OL
CANLI | Gaziantep FK - Kayserispor! Maçta ilk gol geldi...

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Kayserispor'u ağırlıyor.

Saat 16.00'da başlayan müsabaka Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor ve maçı Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN Sport HD 2'den canlı yayınlanıyor.

Gaziantep FK - Kayserispor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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GAZİANTEP FK 1-0 KAYSERİSPOR
31' Kvrzic (Kendi Kalesine)

İLK 11'LER...

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosça, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet, Kenan.

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Aziz, M. Fernandes, Avramovski, Kvrzic, Pedro Henrique, Lennon, Kanga.

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CANLI | Gaziantep FK - Kayserispor! Maçta ilk gol geldi...
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