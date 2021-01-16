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'in 19. haftasında , sahasında 7 maçtır kazanamayan 'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. - Göztepe maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 16.1.2021 13:28 Son Güncelleme: 16.1.2021 13:33 ABONE OL
Konyaspor - Göztepe | CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında 22 puanlı İttifak Holding Konyaspor, sahasında 7 maçtır kazanamayan ve 19 puana sahip olan Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Konyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN...

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Anicic, Ömer Ali, Jevtovic, Amir, Diomande, Shengelia, Cikalleshi, Kravets

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye

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Konyaspor - Göztepe | CANLI
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