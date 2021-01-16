Konyaspor - Göztepe | CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında 22 puanlı İttifak Holding Konyaspor, sahasında 7 maçtır kazanamayan ve 19 puana sahip olan Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Anicic, Ömer Ali, Jevtovic, Amir, Diomande, Shengelia, Cikalleshi, Kravets

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye