Son dakika: Fenerbahçe'de 2 transfer 4 ayrılık! Erol Bulut kararını verdi...

OSAYI İLE 4 YILLIK ANLAŞMA

F.Bahçe'nin bir diğer sürpriz transferi ise Bright Osayi- Samuel... Kanarya, İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ta forma giyen Nijerya asıllı İngiliz sağ kanat oyuncusunu renklerine bağladığını duyurdu.

Gelecek sezon için alınan 23 yaşındaki futbolcu Osayi-Samuel ile 2021-2022'den başlamak üzere 4 senelik anlaşmaya varıldığı bildirildi. Macar stoper Szalai bu sezon 24 maçın 19'una ilk 11'de başlarken, 3 gol attı. Nijeryalı kanat Osayi ise bu sezon 23 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynadı. Bu hamlelerden sonra Fenerbahçe, gözünü taraftarın merakla beklediği Mesut Özil'e çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Arsenal-Mesut Özil pazarlığının salı ya da çarşamba günü sonlanmasını bekliyor.