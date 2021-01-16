Son dakika: Fenerbahçe'de 2 transfer 4 ayrılık! Erol Bulut kararını verdi...

Yaz transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, kış dönemine de hızlı girdi. Sarı-lacivertliler, dün 2 futbolcuyu birden kadrosuna kattı.
ATILLA SZALAI'DE İŞLEM TAMAM!
Kanarya, bir süredir görüşme halinde olduğu Macar stoper Attila Szalai için kulübüyle el sıkışıldığını açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu için kulübü Apollon Limassol'e 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Genç oyuncunun bugün sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
OSAYI İLE 4 YILLIK ANLAŞMA
F.Bahçe'nin bir diğer sürpriz transferi ise Bright Osayi- Samuel... Kanarya, İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ta forma giyen Nijerya asıllı İngiliz sağ kanat oyuncusunu renklerine bağladığını duyurdu.
Gelecek sezon için alınan 23 yaşındaki futbolcu Osayi-Samuel ile 2021-2022'den başlamak üzere 4 senelik anlaşmaya varıldığı bildirildi. Macar stoper Szalai bu sezon 24 maçın 19'una ilk 11'de başlarken, 3 gol attı. Nijeryalı kanat Osayi ise bu sezon 23 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynadı. Bu hamlelerden sonra Fenerbahçe, gözünü taraftarın merakla beklediği Mesut Özil'e çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Arsenal-Mesut Özil pazarlığının salı ya da çarşamba günü sonlanmasını bekliyor.
FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILIYOR
Szalai'yi alan Mesut Özil'i bekleyen Fenerbahçe'de gidecek isimler de belli oldu. Yolcularla ilgili son durum şöyle:
DIEGO PEROTTI: Diz bağlarındaki kopma nedeniyle Finlandiyalı bir doktora ameliyat olacak. Ameliyat sonrası futbola dönüşü 8 ayı bulabilir. Maaşı 1 milyon euro'nun altında olan Perotti için karşılıklı anlaşma konusunda görüşmeler devam ediyor.
MAURİCİO LEMOS: Attila Szalai transferini bitirme noktasına gelen Fenerbahçe, stoperde yer açma adına Lemos'tan vazgeçecek. Oyuncunun kiralanması da gündemde ancak Lemos'un bir takıma bonservisiyle verilme ihtimali daha yüksek.
KEMAL ADEMI: Kosova asıllı İsviçreli futbolcu, bekleneni veremediği için yollar ayrılıyor. Ademi'nin hem Türkiye'den hem de İtalya Serie B takımlarından bazılarıyla görüşme halinde olduğu ve transferinin kısa süre içerisinde netleşeceği gelen bilgiler arasında.
NABIL DIRAR: Faslı oyuncu A takım kadro planlamasında yer almıyor. Fransız ve Belçika takımlarıyla görüşmeler devam ediyor. Dirar da devre arasında takımdan kesin olarak ayrılacaklar listesinde yer alıyor.