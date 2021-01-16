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Son dakika: adım adım 'ye! ile sözleşmesini feshedecek...

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren , 'de sona geldi. Alman yıldıza imza attırmaya yaklaşan sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncunun ile anlaşıp sözleşmesini sonlandırmasını bekliyor. Fenerbahçe cephesinde herhangi bir sorun bulunmazken, -Arsenel görüşmelerinin en geç çarşamba günü netlik kazanacağı öğrenildi. Yönetim, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun devre arasında takıma katılmasına kesin gözüyle bakıyor. İşte transferde son durum...

Giriş Tarihi: 16.1.2021 12:24 Son Güncelleme: 16.1.2021 12:46 ABONE OL
Son dakika: Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye! Arsenal ile sözleşmesini feshedecek...

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil bekleyişi devam ediyor. Yıldız futbolcu her geçen gün sarı-lacivertli takıma biraz daha yaklaşıyor. Kanarya, 32 yaşındaki deneyimli oyuncuyla el sıkıştı ve artık Arsenal ile Mesut arasındaki pazarlıkların son bulmasını bekliyor. Mesut'un İngiliz ekibiyle anlaşmasının ardından transfer resmiyet kazanacak.

FENERBAHÇE MESUT'U BEKLİYOR...

Fenerbahçe'de Mesut Özil sessizliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna katmayı planladığı yıldız oyuncunun Arsenal ile arasındaki pazarlıklar sürüyor.

Pazarlıkların olumlu devam ettiği, Mesut'un kısa süre içerisinde Londra ekibiyle ilişiğini keseceği bildirildi. Sarı-lacivertli yönetim bu konuda sessizliğini korurken, Mesut ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını ifade ediyor.

Yönetim, Mesut'un Arsenal ile arasındaki pazarlıkları salı veya çarşamba günü sonlandırması bekleniyor. Mesut Özil'in devre arasında takıma katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir sürpriz olur ve Arsenal ile anlaşma zemini oluşmazsa, yıldız futbolcu sezon sonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe kadrosuna katılacak.

PAPISS CISSE YÜZDE 50

Gidecekler listesine Papiss Cisse'nin de ismi eklenebilir. Senegalli oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var. Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgili kararını henüz vermedi. Cisse, giderse bir takıma bonservisiyle birlikte verilecek.

MACAR STOPERLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe uzun yıllar sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlandığı Attila Szalai ile anlaşmaya varıldı.

Sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Apollon'a 2 milyon € ve sonraki satıştan %15 pay teklif etti. Szalai ile anlaşan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Lemos'tan beklediği performansı alamamıştı.

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Son dakika: Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye! Arsenal ile sözleşmesini feshedecek...
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