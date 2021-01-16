Son dakika: Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye! Arsenal ile sözleşmesini feshedecek...

Yönetim, Mesut'un Arsenal ile arasındaki pazarlıkları salı veya çarşamba günü sonlandırması bekleniyor. Mesut Özil'in devre arasında takıma katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir sürpriz olur ve Arsenal ile anlaşma zemini oluşmazsa, yıldız futbolcu sezon sonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe kadrosuna katılacak.