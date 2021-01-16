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Son dakika: Dünya yıldızı ’de! Mesut Özil transferi sosyal medyada olay oldu...

Transfer haberi: Sezon başında yaptığı 18 transferle takımı komple yenileyen , asıl bombayı devre arasında patlattı. Sarı lacivertli takım, 'den 'i kadrosuna kattı. Kanarya transfer ateşini "Gel Gündüzle Gece Olalım" yazılı tweet ile yakarken, Mesut Özil ise Fenerbahçe'nin bu paylaşımını alıntılayarak sarı lacivert kalp ve kum saati emojisi kullandı. Bu iki paylaşımın ardından geriye transferin resmi olarak 'a bildirilmesi kaldı.

Giriş Tarihi: 16.1.2021 21:13 Son Güncelleme: 16.1.2021 21:15 ABONE OL
Son dakika: Dünya yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe’de! Mesut Özil transferi sosyal medyada olay oldu...
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Son dakika: Dünya yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe’de! Mesut Özil transferi sosyal medyada olay oldu...
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