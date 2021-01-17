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'dan yorumu! "O kırmızı kartları es geçti; Cüneyt Çakır hayatının en kötü maçını yönetti..."

'in 18. haftasında ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Ev sahibi Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle, rakibini 2-0'lık skorla devirdi. Siyah beyazlı takım böylelikle hem liderliğini korudu hem de şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray ile puan farkını açtı. Sabah'ın usta yazarı , mücadelenin hakemi 'ı sert sözlerle eleştirdi.

Giriş Tarihi: 17.1.2021 22:11 Son Güncelleme: 17.1.2021 22:28 ABONE OL
Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır yorumu! O kırmızı kartları es geçti; Cüneyt Çakır hayatının en kötü maçını yönetti...

Süper Lig'de gösterdiği performansla liderliği ele geçiren ve seri galibiyetlere imza atan Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Siyah beyazlı takım rakibini Josef de Souza ve N'Koudou'nun golleriyle 2-0'lık skorla devirdi. Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 38'e çıkarırken, Galatasaray ise 33 puanda kaldı. Sabah'ın usta yazarları Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyununu değendiriken, Ahmet Çakar ise Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. İşte o değerlendirmeler...

FATİH DOĞAN | CESARETİN ÖDÜLÜ

Top, oynamayı daha çok isteyen ve bu yönde gayret gösteren takımları sever. Beşiktaş, Galatasaray derbisini galibiyeti önceleyerek kadro dizen ve bunun için mücadele eden Sergen Yalçın'ın tercihleri ve takımı kazandı. Sergen Yalçın ilk onbirde Mensah yerine Oğuzhan'ı başlatarak "ofansif oyun tercihini ve galibiyet hedefini" ortaya koydu. Fatih Terim ise Taylan'ın yanını Etobo ile güçlendirerek Emre Kılınç'ı kulübeye koyarak "önce durdur, sonra golü bul" görüntüsüyle çıktı.

LEVENT TÜZEMEN | 10 KİŞİ KALMAYACAKSIN

G.Saray, kontrataktan gol arayacak fırsatları kolladı ama daha çok derbiyi kaybetmeme adına dirençli bir savunma yapmaya çalıştı. Ancak Souza ve N'Koudou'nun golüne engel olamadı. Derbilerde eğer fizik olarak güçlü değilsen 10 kişi kalmayacaksın. Diagne'nin atılması G.Saray'ın dengesini bozdu.

AHMET ÇAKAR | HAYATININ EN KÖTÜ MAÇI

Hakem Cüneyt Çakar hayatının en kötü maçını yönetti. Adeta uyuşmuş gibi toplar çarpıyor, fauller yanlış, kararlar gecikmeli geliyor ama Diagne'ye gösterdiği kırmızı kart da haklı. Lakin ilk yarıda Arda ile Rosier'e mutlak göstermesi gereken kırmızı kartlar es geçildi. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, hakemin skora katkısı yok ama Cüneyt'in kariyerindeki en kötü maçlarından biriydi.

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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır yorumu! "O kırmızı kartları es geçti; Cüneyt Çakır hayatının en kötü maçını yönetti..."
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