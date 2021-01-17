Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır yorumu! "O kırmızı kartları es geçti; Cüneyt Çakır hayatının en kötü maçını yönetti..."

FATİH DOĞAN | CESARETİN ÖDÜLÜ



Top, oynamayı daha çok isteyen ve bu yönde gayret gösteren takımları sever. Beşiktaş, Galatasaray derbisini galibiyeti önceleyerek kadro dizen ve bunun için mücadele eden Sergen Yalçın'ın tercihleri ve takımı kazandı. Sergen Yalçın ilk onbirde Mensah yerine Oğuzhan'ı başlatarak "ofansif oyun tercihini ve galibiyet hedefini" ortaya koydu. Fatih Terim ise Taylan'ın yanını Etobo ile güçlendirerek Emre Kılınç'ı kulübeye koyarak "önce durdur, sonra golü bul" görüntüsüyle çıktı.

