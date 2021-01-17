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'tan kritik derbi öncesi açıklaması! "Avrupa'da yönettiği maçlar gibi..."

haberi... 'tan kritik Galatasaray maçı öncesi flaş bir açıklama geldi! Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, maç öncesinde bir mesaj yayınlayarak 'dan beklentilerinin bu akşamki maçı Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesi olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 17.1.2021 15:25 Son Güncelleme: 17.1.2021 15:25 ABONE OL
Beşiktaş'tan kritik derbi öncesi son dakika Cüneyt Çakır açıklaması! Avrupa'da yönettiği maçlar gibi...

Beşiktaş'tan son dakika açıklaması! Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erol Kaynar, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce de belirttiğimiz gibi bu akşamki maçın hakemi Cüneyt Çakır'dan tek beklentimiz derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesidir."

İşte o açıklama...

"Daha önce de belirttiğimiz gibi bu akşamki maçın hakemi Cüneyt Çakır'dan tek beklentimiz 'derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesidir.'"
Bununla birlikte VAR sistemi, hataların önüne kolaylıkla geçebilecek ve desteklediğimiz bir sistemdir. Karşılaşmanın VAR'da görevli hakemlerinin sistemi doğru kullanacaklarına ve olası hatalı kararlarla her iki camianın da üzülmeyeceği bir yönetim göstereceklerine inanmak istiyoruz.
Sadece sahadaki futbolun konuşulduğu güzel bir derbi olması dileğiyle..."

Son Dakika: Beşiktaş Galatasaray derbisi ertelenecek mi? Beşiktaş Galatasaray maçında kar yağacak mı?

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Beşiktaş'tan kritik derbi öncesi son dakika Cüneyt Çakır açıklaması! "Avrupa'da yönettiği maçlar gibi..."
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