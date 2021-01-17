SON DAKİKA: Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu! Fatih Terim'den Etebo sürprizi...

Yeni yılın ilk derbisinde ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde Beşiktaş kafilesi ve Galatasaray kafilesi Dolmabahçe'ye geldi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sürpriz bir biçimde Emre Kılınç'ın yerine Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo'ya forma şansı verdi. A Spor muhabiri Sercan Dikme de maç saatinde herhangi bir kar yağışı durumunda 50 kişilik ekibin hazır beklediğini ifade etti! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ilk 11'i az önce belli oldu...

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNDE İLK 11'LER BELLİ OLDU! SÜRPRİZ...

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ:

ERSİN, ROSIER, MONTERO, VİDA, RIDVAN, ATİBA (KAPTAN), JOSEF, OĞUZHAN, GHEZZAL, LARİN, ABOUBAKAR

Yedekler: Utku, Serdar, N'sakala, Necip, Adem Ljajıc, Kartal, Dorukhan, Mensaj, N'koudou, Gökhan Töre

GALATASARAY'IN İLK 11'İ:

OKAN KOÇUK, ŞENER, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, BELHANDA, ETEBO, ARDA TURAN (KAPTAN), OĞULCAN ÇAĞLAYAN, DIAGNE

Yedekler: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Kerem, Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Kılınç, Ryan Babel, Feghouli