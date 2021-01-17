SON DAKİKA: Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu! Fatih Terim'den Etebo sürprizi...

Yeni yılın ilk derbisinde ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde Beşiktaş kafilesi ve Galatasaray kafilesi Dolmabahçe'ye geldi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sürpriz bir biçimde Emre Kılınç'ın yerine Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo'ya forma şansı verdi. A Spor muhabiri Sercan Dikme de maç saatinde herhangi bir kar yağışı durumunda 50 kişilik ekibin hazır beklediğini ifade etti! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ilk 11'i az önce belli oldu...
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNDE İLK 11'LER BELLİ OLDU! SÜRPRİZ...
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ:
ERSİN, ROSIER, MONTERO, VİDA, RIDVAN, ATİBA (KAPTAN), JOSEF, OĞUZHAN, GHEZZAL, LARİN, ABOUBAKAR
Yedekler: Utku, Serdar, N'sakala, Necip, Adem Ljajıc, Kartal, Dorukhan, Mensaj, N'koudou, Gökhan Töre
GALATASARAY'IN İLK 11'İ:
OKAN KOÇUK, ŞENER, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, BELHANDA, ETEBO, ARDA TURAN (KAPTAN), OĞULCAN ÇAĞLAYAN, DIAGNE
Yedekler: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Kerem, Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Kılınç, Ryan Babel, Feghouli
Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Emre Kılınç yerine Etebo'ya forma şansı verdi. Öte yandan sakatlığı geçen Feghouli de yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek.
SON DAKİKA: Galatasaray'da kaptan Muslera da takımla birlikte Vodafone Stadyum'una geldi. Yıldız oyuncu maç kadrosunda yer almıyor.
SERGEN YALÇIN'DAN OĞUZHAN ÖZYAKUP TERCİHİ!
Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, kritik Galatasaray maçında Mensah yerine Oğuzhan Özyakup'u tercih etti. Oğuzhan bu sezon Sergen Yalçın ile birlikte form tutmaya başlamıştı...
BEŞİKTAŞ VODAFONE STADYUMU'NDA ZEMİNİN SON DURUMU NASIL?
Beşiktaş - Galatasaray maçının oynanacağı Vodafone Stadyumu'nda alttan ısıtma sistemi devreye sokuldu ve zemin kar tutmadı. Akşamki maç sırasında Dolmabahçe'de hafif kar yağışı olacak, tipi beklenmiyor. Rüzgar ise saatte 16 km hızla esecek...
BEŞİKTAŞ, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE DERBİYE ÇUBUKLU FORMA İLE ÇIKACAK
Beyaz formanın görüşü zorlaştırma riski nedeniyle, çubuklu formada karar kılındı. Daha önce gerçekleştirdiği proje ile Galatasaray karşısında, üstünde taraftarlarının imzası bulunan beyaz formasıyla çıkmayı planlayan Beşiktaş'ın bu planı kar yağışına takıldı.
Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, beyaz formanın görüşü zorlaştırma riski taşıması gerekçesiyle, derbiye çubuklu forma ile çıkılma kararı alındı.
GALATASARAY PARÇALI FORMAYLA SAHAYA ÇIKACAK
Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına parçalı formayla çıkacak. Parçalı formanın altına beyaz şort, kırmızı konç tercih edecek sarı kırmızılılarda Muslera'nın kadroda olması beklenmiyor.
Spor muhabiri Sercan Dikme: "Az önce stadyum yetkilileriyle konuştum, zeminde herhangi bir problem söz konusu değil. Maç anında kar yağması durumunda 50 personel hazır bekleyecek."