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SON DAKİKA! ve ailesi için 'da!

Son dakika haberi: Rüya gerçek oldu... Kariyerinde , gibi dev takımlarda forma giyen , Fenerbahçe için 'a geldi. Sarı lacivertli takım, dünyaca ünlü orta sahayı resmen kadrosuna kattı. Mesut Özil, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Özil, sarı lacivertli takımda 67 numaralı formayı giyecek.

Giriş Tarihi: 18.1.2021 01:07 Son Güncelleme: 18.1.2021 01:53 ABONE OL
SON DAKİKA! Mesut Özil ve ailesi Fenerbahçe için İstanbul'da!

Transfer haberi: Mesut Özil, resmen Fenerbahçe'de! Türk asıllı Alman futbolcu Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a adım attı. Yıldız ismi ve ailesini İstanbul'a getirmek için Londra'ya giden uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Yıldız ismin Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SON DAKİKA! Mesut Özil Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte yıldız ismin ilk görüntüleri ve sözleri...

MESUT ÖZİL'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil açıklamalarda bulundu. Özil, "Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum. Allah o formayı giymeyi nasip etti bana. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Bu akşam İstanbul'a geleceğim" dedi.



PROFİL RESMİNİ SARI LACİVERT YAPTI!
Mesut Özil, resmi Twitter hesabından sarı lacivert renkleriyle yeni bir paylaşımda bulundu.

ÖZEL BİR İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Fenerbahçe'nin, yeni transfer Mesut Özil' özel bir imza töreni yapacağı ortaya çıktı. İmza törenin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

MESUT ÖZİL'DEN FORMA NUMARASI PAYLAŞIMI
Bu gece İstanbul'a inmesi beklenen Mesut Özil yeni bir paylaşımda bulundu. Mesut, twiter hesabından "67" paylaşımında bulunarak forma numarasını belli etti.

FENERBAHÇE HEYECAN DORUKTA! MESUT ÖZİL NE KADAR ALACAK?
Dünya yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil, bu sezonun ikinci yarısında çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması giyecek. Mesut Özil transferinin açıklanmasını dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarlarında heyecan dorukta. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve bunun karşılığında toplam 10 milyon Euro alacak.

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