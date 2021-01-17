SON DAKİKA! Mesut Özil ve ailesi Fenerbahçe için İstanbul'da!

FENERBAHÇE HEYECAN DORUKTA! MESUT ÖZİL NE KADAR ALACAK?

Dünya yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil, bu sezonun ikinci yarısında çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması giyecek. Mesut Özil transferinin açıklanmasını dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarlarında heyecan dorukta. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve bunun karşılığında toplam 10 milyon Euro alacak.



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