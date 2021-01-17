SON DAKİKA! Mesut Özil ve ailesi Fenerbahçe için İstanbul'da!

Transfer haberi: Mesut Özil, resmen Fenerbahçe'de! Türk asıllı Alman futbolcu Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a adım attı. Yıldız ismi ve ailesini İstanbul'a getirmek için Londra'ya giden uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Yıldız ismin Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
SON DAKİKA! Mesut Özil Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte yıldız ismin ilk görüntüleri ve sözleri...
MESUT ÖZİL'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil açıklamalarda bulundu. Özil, "Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum. Allah o formayı giymeyi nasip etti bana. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Bu akşam İstanbul'a geleceğim" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil İstanbul'a geldi! İşte yıldız futbolcunun ilk görüntüleri— Sabah Spor (@sabahspor1) January 17, 2021
PROFİL RESMİNİ SARI LACİVERT YAPTI!
Mesut Özil, resmi Twitter hesabından sarı lacivert renkleriyle yeni bir paylaşımda bulundu.
ÖZEL BİR İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Fenerbahçe'nin, yeni transfer Mesut Özil' özel bir imza töreni yapacağı ortaya çıktı. İmza törenin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.
MESUT ÖZİL'DEN FORMA NUMARASI PAYLAŞIMI
Bu gece İstanbul'a inmesi beklenen Mesut Özil yeni bir paylaşımda bulundu. Mesut, twiter hesabından "67" paylaşımında bulunarak forma numarasını belli etti.
FENERBAHÇE HEYECAN DORUKTA! MESUT ÖZİL NE KADAR ALACAK?
Dünya yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil, bu sezonun ikinci yarısında çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması giyecek. Mesut Özil transferinin açıklanmasını dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarlarında heyecan dorukta. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve bunun karşılığında toplam 10 milyon Euro alacak.