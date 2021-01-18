PSG'nin gözü kulağı Messi'de!

Lionel Messi, Barcelona'daki sözleşmesinin son altı ayına girdi ve sezon sonu büyük bir transfere imza atması bekleniyor.
İspanyol Gazetesi AS'ta yer alan habere göre, PSG ve Manchester City yıldız oyuncunun tercih edebileceği iki kulüp olarak öne çıkıyor.
France Football'a konuşan Leonardo, "Messi gibi büyük oyuncular her zaman PSG'nin listesinde olacak. Bunun hakkında konuşma zamanı değil." dedi.
Öte yandan PSG'nin önceliği, mevcut anlaşmaları gelecek sezonun sonunda sona eren Neymar ve Kylian Mbappe'nin sözleşmelerini uzatmak.
Leonardo açıklamasında "Onlara 'lütfen kal' diye yalvarmamıza gerek yok. Gerçekten kalmak isteyenler kalacak. Sadece gereksinimleri, beklentilerimiz ve imkanlarımız içinde bir anlaşma bulmalıyız. Düzenli olarak görüşüyoruz ve iyi hislerim var." ifadelerini kullandı.