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'nin gözü kulağı 'de!

ekiplerinden Paris Saint-Germain, 'nin geleceğini yakından takip ediyor. 'nin Sportif Direktörü , Arjantinli yıldızın bu yıl kulübüne transfer olma olasılığından açıkça bahsederek, " gibi büyük oyuncular her zaman PSG'nin listesinde olacak. Bunun hakkında konuşma zamanı değil." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.1.2021 22:37 Son Güncelleme: 18.1.2021 22:45 ABONE OL
PSG Messi için istekli!

, Barcelona'daki sözleşmesinin son altı ayına girdi ve sezon sonu büyük bir transfere imza atması bekleniyor.

PSG Messi için istekli!

İspanyol Gazetesi AS'ta yer alan habere göre, ve Manchester City yıldız oyuncunun tercih edebileceği iki kulüp olarak öne çıkıyor.

PSG Messi için istekli!

cephesi olası bir anlaşma hakkında somut bir şey söylemenin zamanı olmadığını düşünse de 'nin yeni bir meydan okuma arayışına gireceğine inanıyor.

PSG Messi için istekli!

France Football'a konuşan , "Messi gibi büyük oyuncular her zaman PSG'nin listesinde olacak. Bunun hakkında konuşma zamanı değil." dedi.

PSG Messi için istekli!

Öte yandan 'nin önceliği, mevcut anlaşmaları gelecek sezonun sonunda sona eren Neymar ve Kylian Mbappe'nin sözleşmelerini uzatmak.

PSG Messi için istekli!

açıklamasında "Onlara 'lütfen kal' diye yalvarmamıza gerek yok. Gerçekten kalmak isteyenler kalacak. Sadece gereksinimleri, beklentilerimiz ve imkanlarımız içinde bir anlaşma bulmalıyız. Düzenli olarak görüşüyoruz ve iyi hislerim var." ifadelerini kullandı.

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PSG'nin gözü kulağı Messi'de!
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