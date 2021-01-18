PSG'nin gözü kulağı Messi'de!

Leonardo açıklamasında "Onlara 'lütfen kal' diye yalvarmamıza gerek yok. Gerçekten kalmak isteyenler kalacak. Sadece gereksinimleri, beklentilerimiz ve imkanlarımız içinde bir anlaşma bulmalıyız. Düzenli olarak görüşüyoruz ve iyi hislerim var." ifadelerini kullandı.