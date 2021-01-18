Son Dakika Haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci transferini bitiriyor! Başakşehir ile anlaşma yakın (Sabah.com.tr Özel)

İrfan Can Kahveci transferi hakkında son dakika gelişmesi! Sabah Spor'un özel haberine göre İrfan Can Kahveci transferi için Galatasaray ile Başakşehir anlaşmak üzere... Bonservis pazarlıklarında artık sona gelindi. Oyuncu için bonservis pazarlıkları sürüyor. İrfan Can Kahveci'nin bonservisinin yüzde 50'sini satın alacak Galatasaray bunun için 4-5 milyon € ödeyecek. Galatasaray, ilerleyen zamanlarda İrfan'ı satarsa Başakşehir bonservisin yarısını alacak...
Son dakika bilgisine göre Galatasaray ile Başakşehir arasındaki transfer pazarlıklarında sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de İrfan Can Kahveci transferi için Göksel Gümüşdağ ile görüştüklerini transferi bitirmek için çalışma içinde olduklarını ifade etmişti.
İRFAN CAN KAHVECİ, FATİH TERİM'İ TAKİP ETTİ!
Milli takımımızın da en önemli oyuncuları arasında yer alan İrfan Can Kahveci, dün akşam Instagram hesabından Fatih Terim'i takip etti. Bu hamle de transferde artık son pürüzlerin kaldığı yönünde değerlendirildi.
İRFAN CAN TRANSFERİNDE FLAŞ DETAY!
Galatasaray ile Başakşehir arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray ile İrfan Can Kahveci arasında 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeye transfer sürecinin başından beri çok sıcak bakıyor.
FATİH TERİM BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA KONUŞTU
"10 kişi kalmak hele böyle ağır bir sahada kolay değil. Uzatmayla birlikte 40 dakika 10 kişi oynadık. Derbilerde eksik kalmak bir teknik adamın en son isteyeceği şeydir. O ana kadar Marcao'nun hatasıyla verdiğimiz gol pozisyonu hariç ciddi tehlike yaşamadık. Özellikle defansif anlamda tüm tedbirler yerli yerine oturdu ama ön alanda başarılı olamadık.
Bazı pozisyonlar vardı ama doğru seçim yapamadık. İkinci yarı tam hamle zamanında Diagne'nin kırmızı kartı akılda olan bir şey değildir. Hiç itiraz yok net kırmızı kart. İnsan kafasıyla gideceği yere ayağıyla giderse tabi ki kırmızı kart olur. Orada üzücü olan başka bir şey var bana göre oyunun en başarılı ismi Luyindama olarak dikkat çekiyordu. Onun hatasından golü yememize üzüldüm. Aboubakar'a karşı da çok başarılıydı ama gollerdeki hatalar affedilecek gibi değil."
FALCAO İÇİN PORTLAND DEVREDE
Tedavi olmak üzere İspanya'ya giden Radamel Falcao'ya ABD'den teklif var. Başkan Cengiz'in "Güney Amerika ve Arap Yarımadası'ndaki kulüplerden teklif var ama istemiyor" dediği oyuncu için MLS ekibi Portland devreye girdi. Portland Timbers'ın sahibi Merritt Paulson'un 34 yaşındaki forveti kadrosunda görmek istediği ve bunun için de menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu iddia edildi
ABD basınındaki haberlere göre taraflar görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, teklif gelmesi halinde Falcao'nun Portland'a gitmesine kolaylık sağlayacak ve oyuncunun birikmiş tüm alacakları ödenecek.