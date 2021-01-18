Son Dakika Haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci transferini bitiriyor! Başakşehir ile anlaşma yakın (Sabah.com.tr Özel)

FATİH TERİM BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA KONUŞTU

"10 kişi kalmak hele böyle ağır bir sahada kolay değil. Uzatmayla birlikte 40 dakika 10 kişi oynadık. Derbilerde eksik kalmak bir teknik adamın en son isteyeceği şeydir. O ana kadar Marcao'nun hatasıyla verdiğimiz gol pozisyonu hariç ciddi tehlike yaşamadık. Özellikle defansif anlamda tüm tedbirler yerli yerine oturdu ama ön alanda başarılı olamadık.

Bazı pozisyonlar vardı ama doğru seçim yapamadık. İkinci yarı tam hamle zamanında Diagne'nin kırmızı kartı akılda olan bir şey değildir. Hiç itiraz yok net kırmızı kart. İnsan kafasıyla gideceği yere ayağıyla giderse tabi ki kırmızı kart olur. Orada üzücü olan başka bir şey var bana göre oyunun en başarılı ismi Luyindama olarak dikkat çekiyordu. Onun hatasından golü yememize üzüldüm. Aboubakar'a karşı da çok başarılıydı ama gollerdeki hatalar affedilecek gibi değil."