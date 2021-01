Son Dakika Haberi: Galatasaray İrfan Can Kahveci transferini bitiriyor! Başakşehir ile anlaşma yakın (Sabah.com.tr Özel)

İrfan Can Kahveci transferi hakkında son dakika gelişmesi! Sabah Spor'un özel haberine göre İrfan Can Kahveci transferi için Galatasaray ile Başakşehir anlaşmak üzere... Bonservis pazarlıklarında artık sona gelindi. Oyuncu için bonservis pazarlıkları sürüyor. İrfan Can Kahveci'nin bonservisinin yüzde 50'sini satın alacak Galatasaray bunun için 4-5 milyon € ödeyecek. Galatasaray, ilerleyen zamanlarda İrfan'ı satarsa Başakşehir bonservisin yarısını alacak...

