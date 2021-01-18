Son dakika: Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı! Liderin maçını Mete Kalkavan yönetecek...

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri az önce açıklandı. Bu haftanın ilk maçında yarın saat 16:00'da Kayserispor, Başakşehir'i; Göztepe ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Galatasaray'ı mağlup ederek bu haftayi lider geçmeyi garantileyen Beşiktaş'ın Karagümrük'e konuk olacağı maçı ise Mete Kalkavan yönetecek.
SON DAKİKA: SÜPER LİG'DE 19. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI!
KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: SERKAN TOKAT
GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ: BURAK ŞEKER
TRABZONSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: ABDÜLKADİR BİTİGEN
ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK: HALİS ÖZKAHYA
ATAKAŞ HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR: RAMAZAN KELEŞ
GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR: SUAT ARSLANBOĞA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR: TURGUT DOMAN
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ: METE KALKAVAN
MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA: SARPER BARIŞ SAKA
DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE: YAŞAR KEMAL UĞURLU