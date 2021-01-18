Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı! Liderin maçını Mete Kalkavan yönetecek...

Son dakika: 'de 19. haftanın hakemleri açıklandı! Liderin maçını yönetecek...

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, 'de 19. haftada düdük çalacak hakemleri açıklandı. Buna göre lider 'ın Karagümrük ile oynayacağı maçı yönetecek. - maçını Abdülkadir Bitigen, - Denizlispor maçını Suat Arslanboğa, - maçını ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Giriş Tarihi: 18.1.2021 14:05 Son Güncelleme: 18.1.2021 14:12 ABONE OL
Son dakika: Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı! Liderin maçını Mete Kalkavan yönetecek...

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri az önce açıklandı. Bu haftanın ilk maçında yarın saat 16:00'da Kayserispor, Başakşehir'i; Göztepe ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Galatasaray'ı mağlup ederek bu haftayi lider geçmeyi garantileyen Beşiktaş'ın Karagümrük'e konuk olacağı maçı ise Mete Kalkavan yönetecek.

SON DAKİKA: SÜPER LİG'DE 19. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI!

KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: SERKAN TOKAT
GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ: BURAK ŞEKER
TRABZONSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: ABDÜLKADİR BİTİGEN
ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK: HALİS ÖZKAHYA
ATAKAŞ HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR: RAMAZAN KELEŞ
GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR: SUAT ARSLANBOĞA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR: TURGUT DOMAN
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ: METE KALKAVAN
MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA: SARPER BARIŞ SAKA
DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE: YAŞAR KEMAL UĞURLU

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