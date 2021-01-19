Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdülkadir Ömür kimdir? Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar

Abdülkadir Ömür kimdir? Trabzonsporlu futbolcu , ? İşte tüm detaylar

ekiplerinden Trabzonspor’da forma giyen genç futbolcu Abdülkadir Ömür, karşılaşmasın yaşadığı sakatlık sonrasında ayağında kırık tespit edilmesi nedeniyle sezonu kapattı bu gelişmeler sonrasında genç oyuncuya ilişkin Abdülkadir Ömür kimdir, nereli, ? şeklinde sorularla araştırmalar yapılıyor. İşte Abdülkadir Ömür Ömür kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları...

Giriş Tarihi: 19.1.2021 22:21 Son Güncelleme: 19.1.2021 22:21 ABONE OL
Abdülkadir Ömür kimdir? Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar

Trabzonspor'un Konyaspor'la oynadığı Süper Lig karşılaşmasında bordo-mavili genç oyuncu Abdülkadir Ömür sakatlık yaşadı. Yapılan kontrollerde ayağında kırık olduğu tespit edilmesiyle sezonu kapatmış oldu. Bu gelişme sonrasında genç oyuncuya ilişkin detaylar Abdülkadir Ömür kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla araştırılmaya başladı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Abdülkadir Ömür (d. 25 Haziran 1999; Çarşıbaşı, Trabzon), Orta saha mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

TRABZONSPOR

Ömür, futbola okul takımlarında oynayarak başladı ve Trabzon'daki okullara gidip seçme yapan Trabzonspor hocaları tarafından keşfedildi. 2011'de filiz lisans çıkartıldı. 2012-13 sezonunda U-14 takımı ile Türkiye finallerine kaldı ve dördüncülük yaşadı. 2014-15 sezonunda U-16 ile Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

20 Temmuz 2015'te profesyonel sözleşme imzaladı. Kasım 2015'te UEFA'nın internet sitesinde "haftanın genç yeteneği" olarak lanse edildi ve oyun tarzı Lionel Messi ve Gheorghe Hagi'ye benzetildi. 12 Ocak 2016'da Adanaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 65. dakikada teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından Soner Aydoğdu'nun yerine oyuna dahil edilerek ilk resmi maçına çıktı. Bir sonraki sezon Trabzonspor U-21'de oynarken Ersun Yanal yönetimindeki A takım ile çalışmalara devam etti.

5 Ekim 2016'da The Guardian tarafından yayınlanan '99 doğumlu 60 yetenek listesinde Türkiye'den yer alan tek futbolcu oldu. 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir ile oynanan maçta son sekiz dakika şans bularak ilk Süper Lig maçına çıktı. 22 Aralık 2016'da Kızılcabölükspor ile oynanan kupa maçında kariyerinde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu, 5-0 kazandıkları maçta ilk golünü de kaydetti.

2017-18 sezonu Ömür'ün tamamen A takıma yükseldiği sezon oldu. Düzenli olarak forma şansı bulan futbolcunun adı Bayern Münih ve Atletico Madrid ile anıldı. Ligde iki asist yaptıktan sonra ilk Süper Lig golünü 15 Ekim 2017'de Akhisar Belediyespor'a 6-1 yenildikleri maçta kaydetti.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2012'de U14 kadrosuna dahil edilerek millî kariyerine başladı. 5 Ekim 2017'de ilk defa Ümit millî futbol takımı forması giydi.

A millî takım ile ilk maçına 30 Mayıs 2019'daki Yunanistan maçıyla çıktı.

ETKİLENDİKLERİ

Yaptığı açıklamalarda oyun zekası ve vizyonu nedeniyle Andres Iniesta ve defansı geçme becerisi nedeniyle Messi'den etkilendiğini söyledi. Ayrıca hem hucüm hem de defans yönünün kuvvetli olması nedeniyle Luca Modric'i örnek aldığını belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Alişan'ın karnı burnunda eşi Buse Varol kar görünce dayanamadı! Buse Varol doğuma günler kala böyle poz verdi...
Son dakika! Doktor odasında tacizci şoku: randevu alıp 9 saat yol geldi, yakalanınca da...
Son dakika haberler: Estetik olmak için geldi, cenazesi çıktı! Genç kadından acı haber...
Son dakika haberi: Yeni normalleşme takvimi ve atılacak adımlar belli oluyor! Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?
Enes Batur skandallara doymuyor! Enes Batur'un son paylaşımı sosyal medyayı ayaklandırdı!
Son dakika haber: Muharrem İnce'nin partisine katılacak vekiller belli oldu! Yalnızca CHP'li isimler değil, İYİ Partililer de var...
Romantizmde son nokta! Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin adını öyle bir yere yazdırdı ki...
Koronavirüs aşısında son dakika: Bu belirtileri gösterenler dikkat! Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı
İrfan Can Kahveci'nin babasından son dakika Galatasaray açıklaması! "Küçükken Fenerbahçeliydi sonradan..."
Son dakika haberler: Koronavırüse karşı zafer göründü! 'Aşı, tünelin sonundaki ışığı görmek gibi'
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdülkadir Ömür kimdir? Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA