CANLI | Göztepe - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 20. haftasında İzmir'de Göztepe ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.
Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Burak Şeker yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan müsabaka beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in geride kalan diliminde Göztepe 22, Gençlerbirliği ise 19 puan topladı.
İLK 11'LER...
Göztepe: İrfan, Murat, Titi, Marko, Berkan, Zulj, Nwobodo, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Angelo, Zargo, Halil İbrahim, Piris, Soner, Soner, Murat Yıldırım, Polomat, Gökhan.
GÖZTEPE 1-0 GENÇLERBİRLİĞİ
25' Zulj