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CANLI | Göztepe - Gençlerbirliği

'in 20. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki zorlu mücadelede düdük çalıyor. Müsabaka öncesinde İzmir temsilcisinin 22, Ankara ekibinin ise 19 puanı bulunuyor. Göztepe-Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

DHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 16:12 Son Güncelleme: 19.1.2021 16:26 ABONE OL
CANLI | Göztepe - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 20. haftasında İzmir'de Göztepe ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Burak Şeker yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan müsabaka beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in geride kalan diliminde Göztepe 22, Gençlerbirliği ise 19 puan topladı.

İLK 11'LER...

Göztepe: İrfan, Murat, Titi, Marko, Berkan, Zulj, Nwobodo, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Angelo, Zargo, Halil İbrahim, Piris, Soner, Soner, Murat Yıldırım, Polomat, Gökhan.

CANLI ANLATIM

GÖZTEPE 1-0 GENÇLERBİRLİĞİ

25' Zulj

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