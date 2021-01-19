Son dakika! Tüm dünya Mesut Özil transferini konuştu! Tarihe geçen manşetler!

320 BİN KİŞİ İZLEDİ!

Mesut Özil, Londra'dan İstanbul uçuşu esnasında yüz binlerce F.Bahçeli'nin takibindeydi. Flightradar24 isimli uygulamadan 320 bin kişi takip ederken 1 milyon 885 bin kişi de aralıklı olarak takip etti.

KARANTİNADA KALACAK

Mesut, eşi Amine Gülşe ve kızı Eda ile birlikte Londra'dan geldikten sonra bir yakınlarının evinde karantinaya girdi. 32 yaşındaki futbolcu, cumaya kadar karantinada kalacak. Sonrasında sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atacak.