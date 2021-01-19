Son dakika! Tüm dünya Mesut Özil transferini konuştu! Tarihe geçen manşetler!

Yılın transferini gerçekleştiren Fenerbahçe'de Mesut Özil coşkusu devam ediyor. Çocukluk hayaline kavuşan Mesut Özil, Pazar gecesi İstanbul'a gelmişti. Çocuk hayaline kavuştuğunu söyleyen Mesut Özil, Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiği ve burada maçlara çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu söylemişti. 67 numaralı formayı giymesi beklenen Mesut Özil'in ilk maçına ne zaman çıkacağı büyük bir heyecanla merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi dünya basınında da çok geniş bir yankı buldu.
İngilizler Mesut'un transferini anbean duyururken, İtalyanlar yıldız futbolcunun sosyal medyadaki paylaşımları ile taraftarın gönlünü fethettiğini yazdı. ABD ise MLS'i seçmeyen oyuncuya kızgın.
SON DAKİKA MESUT ÖZİL DÜNYA BASININDA! İŞTE DÜNYA BASININDA TARİHE GEÇEN O MANŞETLER
F.Bahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in İstanbul'a gelişi başta İngiltere ve Almanya olmak üzere tüm Avrupa'da manşetlerde geniş yer buldu. ABD basını ise Mesut Özil'in DC United'ı reddetmesinden dolayı bir hayli sinirli. İngilizler Mesut'un transferini anbean duyururken, İtalyanlar yıldız futbolcunun sosyal medyadaki paylaşımları ile taraftarın gönlünü fethettiğini yazdı.
İşte tarihi manşetler:
İNGILTERE
The Guardian: Mesut Özil Türkiye'deki çocukluk takımına transfer oldu.
The Sun: F.Bahçe'ye transfer olan Mesut, takımının renklerini giyerek İstanbul'a indi.
Daily Mail: Mesut'un 7.5 yıllık Arsenal serüveni bitti, sarı-lacivert İstanbul'a gitti.
Daily Star: Arsenal günleri artık sona erdi.
Mirror: 1 yıldır belirsiz olan Mesut'un durumu artık net! Gidiyor, gidecek, gitti!
ABD
The Washington Post: Mesut'un DC United için oynaması imkânsız gözüküyor.
New York Times: Mesut'un Arsenal'de düşen kariyeri vardı! Artık yeni dönem.
USA Today: Mesut F.Bahçe'ye katıldı.
ALMANYA
Bild: Mesut Özil, F.Bahçe atkısını giydi yeni evine gitti. İstanbul'da yeni dönem.
İTALYA
Corriere dello Sport: Özil İstanbul'da.
La Gazetta dello Sport: Sosyal medyadan F.Bahçe'ye sevgilerini gönderen Mesut artık İstanbul'da.
Fenerbahçe'de Yeni Özil Dünyası
İSPANYA
Marca: F.Bahçe taraftarının rüyaları gerçek.
As: Mesut'un yüzü gülüyor. Sport: Özil İstanbul'u seçti.
HOLLANDA
De Telegraaph: Mesut Özil'in 7.5 yıllık Arsenal kariyeri bitti. Artık Türkiye'de…
ALMAN BAKAN'A MESUT SALVOSU!
Dışişlerı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Maas dün bir araya gelirken, basın toplantısına Mesut Özil sohbeti damga vurdu. Çavuşoğlu geçtiğimiz yıllarda Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrasında yapılan eleştirileri hatırlatıp, "Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz" sözleriyle oyuncuya sahip çıktı.
320 BİN KİŞİ İZLEDİ!
Mesut Özil, Londra'dan İstanbul uçuşu esnasında yüz binlerce F.Bahçeli'nin takibindeydi. Flightradar24 isimli uygulamadan 320 bin kişi takip ederken 1 milyon 885 bin kişi de aralıklı olarak takip etti.
KARANTİNADA KALACAK
Mesut, eşi Amine Gülşe ve kızı Eda ile birlikte Londra'dan geldikten sonra bir yakınlarının evinde karantinaya girdi. 32 yaşındaki futbolcu, cumaya kadar karantinada kalacak. Sonrasında sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atacak.
STATTA İMZA TÖRENİ YOK
Fenerbahçe pandemi kuralları nedeniyle yıldız oyuncu için statta imza töreni yapamayacak. Mesut sadece imza attığında Samandıra'da basının önünde açıklamalarda bulunacak.
2-3 HAFTAYA KADRODA
Arsenal ile sözleşmesi devam ettiği süreçte A takımla idmana çıktığı için kondisyon eksiği yok. Transfer sürecinin yürütüldüğü son 10 gün hariç idmanlarına eksiksiz katıldı. Sakatlığı bulunmayan oyuncu 2-3 haftada kadroya girebilecek
3.5 YILDA 180 MİLYON TL
Deneyimli oyuncu 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak, 1 yılı F.Bahçe opsiyonlu olacak. Kulübün kasasından toplam 10 milyon Euro çıkacak, kalan kısım ise sponsorlardan gelecek ve Mesut 20 milyon Euro (180 milyon TL) kazanacak.