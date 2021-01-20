CANLI | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazianetep FK kozlarını paylaşıyor.
Saat 16.00'da başlayan maç Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanıyor ve karşılaşmayı tecrübeli hakem Halis Özkahya yönetiyor. BeIN Sports HD 2'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un 21, Gaziantep FK'nın ise 34 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER...
Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Talbi, Melnjak, Donsah, Abdullah, Doğan, Samudio, Fernando, Skoda.
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Oğuz, Güray, Zvonomir, Maxim, Mirallas, Kenan, Muhammet.
ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK - CANLI
ÇAYKUR RİZESPOR 1-0 GAZİANTEP FK
42' Skoda