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'in 20. haftasında ile karşılaşıyor. 'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor ve zorlu karşılaşmada düdük çalıyor. Ligde Gaziantep FK'nın 34, Çaykur Rizespor'un ise 21 puanı bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 20.1.2021 16:19 Son Güncelleme: 20.1.2021 16:43 ABONE OL
CANLI | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gazianetep FK kozlarını paylaşıyor.

Saat 16.00'da başlayan maç Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanıyor ve karşılaşmayı tecrübeli hakem Halis Özkahya yönetiyor. BeIN Sports HD 2'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un 21, Gaziantep FK'nın ise 34 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER...

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Talbi, Melnjak, Donsah, Abdullah, Doğan, Samudio, Fernando, Skoda.

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Oğuz, Güray, Zvonomir, Maxim, Mirallas, Kenan, Muhammet.

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK - CANLI

ÇAYKUR RİZESPOR 1-0 GAZİANTEP FK

42' Skoda

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CANLI | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
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