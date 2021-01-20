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Fenerbahçe'de Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan , , , ile cezalı kadroya dahil edilmedi.

AA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 17:42 ABONE OL
Fenerbahçe'de Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ile cezalı Ozan Tufan kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Attila Szalai de kadroda yer almadı. Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan bir diğer isim oldu.

Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Jose Sosa ve Gökhan Gönül ise kadroya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Uğur Kaan Yıldız, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi."

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Fenerbahçe'de Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu
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