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Lider Beşiktaş'ın rakibi Fatih Karagümrük

'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 11 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak müthiş bir grafik çizen 'ın öğrencileri zirvedeki yerini korumanın hesaplarını yapıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 12:02 ABONE OL
Lider Beşiktaş'ın rakibi Fatih Karagümrük

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 20'nci hafta maçında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

Son 11 haftadır oldukça formda olan Beşiktaş, bu süreci 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Aynı zamanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da ligin ilk yarısında yenme başarısını gösteren Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor.



SERGEN YALÇIN'IN ONBİRİ NASIL OLACAK?

Teknik direktör Sergen Yalçın uzun zaman sonra takımda eksik futbolcu olmadan çalışmanın keyfini yaşıyor. Fatih Karagümrük karşısında çok fazla oyuncu değiştirmesi beklenmeyen Yalçın, kaleyi yine Ersin'e emanet edecek. Defansın sağında Rosier oynarken sarı kart cezası biten Welinton'un Vida ile stoper ikilisini oluşturması bekleniyor.

Son haftalarda sol bekte içeride Rıdvan, dışarıda N'Sakala'ya forma giydiren Sergen Yalçın, Karagümrük karşısında N'Sakala'ya görev verecek. Orta sahada Josef de Souza, hücum hattında ise Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin ve Aboubakar Beşiktaş'ın gol arayan isimleri olacak.

Siyah-beyazlıların Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Ersin-Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar.

SARI KART SINIRINDA ÜÇ FUTBOLCU

Beşiktaş'ta 3 futbolcu Karagümrük maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Daha önceden 3 sarı kartı olan Vida ve Mensah'a Galatasaray maçında gördüğü kartla Ghezzal da eklendi. Bu üç futbolcu Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri halinde Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

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Lider Beşiktaş'ın rakibi Fatih Karagümrük
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