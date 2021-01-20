"Onun dönüşü Galatasaray'ı toparladı"

Geçen hafta derbide Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 6-1 mağlup etti. Yaklaşık 7 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan kaleci Fernando Muslera, bu maçla formasına kavuştu. SABAH Spor yazarları Galatasaray'ın farklı galibiyetini yorumladı.

MURAT ÖZBOSTAN | "MUSLERA'YI ARTIK BEKLETME!"

"Bir kalecinin bir takım için ne kadar önemli olduğunu bir değil bin kere daha bu gece gördük. Galatasaray'ın her şeyi olduğunu gösteren Muslera, sahadaki 10 arkadaşı, kulübeye ve TV başındaki tüm sarı kırmızılı taraftarlara taş gibi güven aşıladı.. Maçtaki en önemli olay da buydu.."

"Şimdi sıra yönetimde.. Kaptanına sahip çık ve sözleşmesini bir gün daha beklemeden yenile! Sonra çok başınız ağrır.. Fenerbahçe'nin Sivasspor, Beşiktaş'ın ise Karagümrük maçı öncesi Galatasaray'ın farklı zaferi altın değerindedir.. Aksi sonuç büyük fırtınaları da beraberinde getirecekti.. Bir küçük not da taraftara: Onyekuru ve İrfan Can 48 saate açıklanır.."

LEVENT TÜZEMEN | "ONUN DÖNÜŞÜ GALATASARAY'I TOPARLADI"

"Galatasaray 9 dakika içinde bulduğu erken iki güzel gol "kompakt" oyunlarla ön plana çıkan Denizli'nin direncini kırdı. İlk golde Belhanda'nın koşu yoluna Feghouli'nin bıraktığı final pası muhteşemdi. Emre Akbaba nihayet Belhanda'nın geriye çıkardığı topa akıllı bir vuruş yaptı."

"Feghouli'nin dönüşü de Galatasaray'ı oyun olarak toparladığı gibi Belhanda, Arda ve Emre Akbaba'nın etkili pas yapmalarını sağladı. Babel de önde duvar olarak pas oyununa katkı verdi. Galatasaray'ın en etkili ismi Linnes oldu. Norveçli oyuncu sağdan yaptığı etkili bindirmelerle Galatasaray'ın pozisyonlar bulmasını sağladı. Sarrachi de derli toplu oynadı."

AHMET ÇAKAR | "BELHANDA YARARLI BİR ADAM"

"Galatasaray hiç sıkmadan ligin en zayıf ekibini yendi. Bu tür maçlar ölçü olmaz. Denizlispor'a Allah kolaylık versin, böyle devam ederlerse muhtemelen küme düşecekler. Bu tür maçlar ancak 3 puan maçıdır ve kazanılması gereken sürpriz yaşanmayacak maçlardır. Galatasaray Muslera'sına tekrar kavuştu. Tartışmasız olarak Süper Lig'in en iyi kalecisi ve en beyefendisi. Zorlu bir sakatlığı atlattı ve tekrar formasına kavuştu. Döndüğü ilk karşılaşmada da oldukça iyi bir performans sergiledi."

"6 tane atmak kolay değil gibi görünse, baktığımızda bazen 6 bile az olmuş diyebiliyoruz. Arda Turan çok değişik bir adam. Önemli yetenekleri var ve artık Galatasaray'da işlem çözücü. Görev yaptığı karşılaşmalarda farkını gösteriyor. Zaman zaman çok eleştirilen Belhanda ise şudur, budur ama yararlı bir adamdır. Dün gece de bunu gördük."