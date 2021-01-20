Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... (Sabah Özel)

Son dakika haberi... Sezon başında takıma yaptığı takviyelerle adeta yeni bir kadro kuran Fenerbahçe'de devre arası transferleri de devam ediyor. Önce Attila Szalai sonra Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Onyekuru'nun durumunu yakından takip ediyor. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Kılıç, Monaco'nun oyuncusunun durumundan rahatsız olduğunu Fenerbahçe'nin her an bu transfer için devreye girebileceğini ifade etti. Son dakika bilgisine göre Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde dikkat çeken bir detay var...

SON DAKİKA HABERİ: FENERBAHÇE'DEN HENRY ONYEKURU BOMBASI! SÖZLEŞME...

Volkan Demir'in aktardığı son dakika bilgisine göre Onyekuru'ya Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haricinde İngiltere'den West Ham United'ın da ilgisi var. Medipol Başakşehir'in de Onyekuru için zorunlu satın almalı kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...