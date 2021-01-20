Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... (Sabah Özel)

Son dakika haberi... Sezon başında takıma yaptığı takviyelerle adeta yeni bir kadro kuran Fenerbahçe'de devre arası transferleri de devam ediyor. Önce Attila Szalai sonra Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Onyekuru'nun durumunu yakından takip ediyor. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Kılıç, Monaco'nun oyuncusunun durumundan rahatsız olduğunu Fenerbahçe'nin her an bu transfer için devreye girebileceğini ifade etti. Son dakika bilgisine göre Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde dikkat çeken bir detay var...
Volkan Demir'in aktardığı son dakika bilgisine göre Onyekuru'ya Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haricinde İngiltere'den West Ham United'ın da ilgisi var. Medipol Başakşehir'in de Onyekuru için zorunlu satın almalı kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
Önce Szalai, ardından dünyaca ünlü Mesut Özil transferleriyle Ocak transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'den kısa süre içerisinde yeni bir bomba daha gelebilir... Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Monaco'da bulunan eski Galatasaraylı Henri Onyekuru için yakın takipte olduğu, Nijeryalı oyuncu için kısa süre içerisinde devreye girebileceği öğrenildi.
ONYEKURU'YA DURUMU SORULDU!
Onyekuru'ya aracılar vasıtasıyla durumunun sorulduğu, Nijeryalı yıldızın ilk tercihinin Galatasaray olması dolayısıyla Fenerbahçe'nin somut bir adım atmadığı kaydedildi. Ancak Galatasaray'ın Onyekuru'yu tam 22 gündür beklettiği ve bonservisi Monaco'dan olan oyuncunun bu durumdan hayli rahatsız olduğu ifade edildi.
Onyekuru'nun, transferinin bitirilmesi için Galatasaraylı yetkililere süre verdiği, bu süre zarfında kiralık sözleşmenin imzalanmaması halinde Fenerbahçe dahil her takımla görüşmelere başlayacağını ilettiği kaydedildi. Oyuncunun, babası gibi gördüğü Fatih Terim'e yaşadığı sıkıntıyı aktardığı da gelen bilgiler arasında.
5.5 MİLYON € SATIN ALMA OPSİYONU VAR!
Henry Onyekuru, Galatasaray'dan söz aldığı için tam 22 gündür Monaco'da A Takımla antrenmanlara çıkmıyor. Gideceği takımın belli olmasını bekleyen Onyekuru'nun yarım sezonluk maliyeti (kiralama bedeli dahil) 1.5 milyon Euro. Onyekuru hangi takıma giderse, sözleşmesinde 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunacak.
MESUT ÖZİL TRANSFERİ CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK!
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil'i renklerine bağlaması dış basında manşetleri süsledi. The Sun, Mirror gibi İngiliz gazeteler manşetlerinde Fenerbahçe'ye yer verdi. Mesut Özil, Pazar gecesi İstanbul'a gelmişti. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle ilgili resmi açıklamayı Cumartesi günü yapacak...
Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili resmi açıklamanın Cumartesi günü yapılacağı öğrenildi. Oyuncunun karantinadan çıkar çıkmaz sağlık kontrolüne gireceği ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.
FORMALARI DA CUMARTESİ GÜNÜ SATIŞA ÇIKACAK!
Mesut 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Bu kontratın 1 yılık kulüp taraflı opsiyonlu olacak.
Mesut Özil formaları da Cumartesi günü satışa çıkacak.
SİVAS DEPLASMANI ÖNCESİ SOSA VE TOLGA CİĞERCİ'DEN MÜJDE!
Öte yandan Fenerbahçe'ye Sosa ve Tolga Ciğerci'den müjde geldi! Ozan Tufan'ın Sivas deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak olması morelleri bozmuştu. Tolga Ciğerci, Jose Sosa ve Kemal Ademi bugünkü idmanda takımla birlikte yer aldı.
Pazartesi akşamı oynanan Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz, zorlu Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. Serdar Aziz'in yerine ya Lemos ya da yeni transfer Szalai oynayacak...