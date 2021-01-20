Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... (Sabah Özel)

: 'den operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... (Sabah Özel)

'den transfer haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertlilerde bu kez gündem uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan ! Sarı lacivertliler devre arasında Attila Szalai ve dünya yıldızı Mesut Özil transferlerini resmileştirdi. Perotti'nin son durumunu açıklayan Başkan Ali Koç, hızlı bir kanat oyuncusu transfer etmek istediklerini de geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Fenerbahçe, Henry transferi için devreye girebilir! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 20.1.2021 08:46 Son Güncelleme: 20.1.2021 09:02 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... Sabah Özel

haberi... Sezon başında takıma yaptığı takviyelerle adeta yeni bir kadro kuran 'de devre arası transferleri de devam ediyor. Önce Attila Szalai sonra Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe, 'nun durumunu yakından takip ediyor. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Kılıç, Monaco'nun oyuncusunun durumundan rahatsız olduğunu Fenerbahçe'nin her an bu transfer için devreye girebileceğini ifade etti. Son dakika bilgisine göre 'nun sözleşmesinde dikkat çeken bir detay var...

SON DAKİKA HABERİ: FENERBAHÇE'DEN HENRY ONYEKURU BOMBASI! SÖZLEŞME...

Volkan Demir'in aktardığı son dakika bilgisine göre Onyekuru'ya Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haricinde İngiltere'den West Ham United'ın da ilgisi var. Medipol Başakşehir'in de Onyekuru için zorunlu satın almalı kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... Sabah Özel

Önce Szalai, ardından dünyaca ünlü Mesut Özil transferleriyle Ocak transfer dönemine damga vuran 'den kısa süre içerisinde yeni bir bomba daha gelebilir... Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Monaco'da bulunan eski Galatasaraylı Henri için yakın takipte olduğu, Nijeryalı oyuncu için kısa süre içerisinde devreye girebileceği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... Sabah Özel

ONYEKURU'YA DURUMU SORULDU!

'ya aracılar vasıtasıyla durumunun sorulduğu, Nijeryalı yıldızın ilk tercihinin Galatasaray olması dolayısıyla 'nin somut bir adım atmadığı kaydedildi. Ancak Galatasaray'ın Onyekuru'yu tam 22 gündür beklettiği ve bonservisi Monaco'dan olan oyuncunun bu durumdan hayli rahatsız olduğu ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... Sabah Özel

'nun, transferinin bitirilmesi için Galatasaraylı yetkililere süre verdiği, bu süre zarfında kiralık sözleşmenin imzalanmaması halinde dahil her takımla görüşmelere başlayacağını ilettiği kaydedildi. Oyuncunun, babası gibi gördüğü Fatih Terim'e yaşadığı sıkıntıyı aktardığı da gelen bilgiler arasında.

Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... Sabah Özel

5.5 MİLYON € SATIN ALMA OPSİYONU VAR!

, Galatasaray'dan söz aldığı için tam 22 gündür Monaco'da A Takımla antrenmanlara çıkmıyor. Gideceği takımın belli olmasını bekleyen 'nun yarım sezonluk maliyeti (kiralama bedeli dahil) 1.5 milyon Euro. Onyekuru hangi takıma giderse, sözleşmesinde 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... Sabah Özel

MESUT ÖZİL TRANSFERİ CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK!

'nin dünya yıldızı Mesut Özil'i renklerine bağlaması dış basında manşetleri süsledi. The Sun, Mirror gibi İngiliz gazeteler manşetlerinde Fenerbahçe'ye yer verdi. Mesut Özil, Pazar gecesi İstanbul'a gelmişti. bilgisine göre Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle ilgili resmi açıklamayı Cumartesi günü yapacak...

Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... Sabah Özel

'de Mesut Özil ile ilgili resmi açıklamanın Cumartesi günü yapılacağı öğrenildi. Oyuncunun karantinadan çıkar çıkmaz sağlık kontrolüne gireceği ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... Sabah Özel

FORMALARI DA CUMARTESİ GÜNÜ SATIŞA ÇIKACAK!

Mesut 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Bu kontratın 1 yılık kulüp taraflı opsiyonlu olacak.

Mesut Özil formaları da Cumartesi günü satışa çıkacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... Sabah Özel

SİVAS DEPLASMANI ÖNCESİ SOSA VE TOLGA CİĞERCİ'DEN MÜJDE!

Öte yandan 'ye Sosa ve Tolga Ciğerci'den müjde geldi! Ozan Tufan'ın Sivas deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak olması morelleri bozmuştu. Tolga Ciğerci, Jose Sosa ve Kemal Ademi bugünkü idmanda takımla birlikte yer aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... Sabah Özel

Pazartesi akşamı oynanan Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Aziz, zorlu Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. Serdar Aziz'in yerine ya Lemos ya da yeni transfer Szalai oynayacak...

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Son dakika: Fenerbahçe'den Henry Onyekuru operasyonu! Galatasaray uzun süredir peşindeydi... (Sabah Özel)
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