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haberi: ’den bombası! ’den sonra... (Sabah.com.tr Özel)

haberi... Attila Szalai ve transferlerini bitiren , Henri Onyekuru'nun durumunu yakından takip ediyor. Henüz somut adım atılmasa da Nijeryalı oyuncu için Fenerbahçe devreye girebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 20.1.2021 07:28 Son Güncelleme: 20.1.2021 07:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Henry Onyekuru bombası! Mesut Özil’den sonra... Sabah.com.tr Özel

Önce Szalai, ardından dünyaca ünlü Mesut Özil transferleriyle Ocak transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'den kısa süre içerisinde yeni bir bomba daha gelebilir... Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Monaco'da bulunan eski Galatasaraylı Henri Onyekuru için yakın takipte olduğu, Nijeryalı oyuncu için kısa süre içerisinde devreye girebileceği öğrenildi.

Onyekuru'ya aracılar vasıtasıyla durumunun sorulduğu, Nijeryalı yıldızın ilk tercihinin Galatasaray olması dolayısıyla Fenerbahçe'nin somut bir adım atmadığı kaydedildi. Ancak Galatasaray'ın Onyekuru'yu tam 22 gündür beklettiği ve bonservisi Monaco'dan olan oyuncunun bu durumdan hayli rahatsız olduğu ifade edildi.

Onyekuru'nun, transferinin bitirilmesi için Galatasaraylı yetkililere süre verdiği, bu süre zarfında kiralık sözleşmenin imzalanmaması halinde Fenerbahçe dahil her takımla görüşmelere başlayacağını ilettiği kaydedildi. Oyuncunun, babası gibi gördüğü Fatih Terim'e yaşadığı sıkıntıyı aktardığı da gelen bilgiler arasında.

5.5 MİLYON € SATIN ALMA OPSİYONU VAR!

Henry Onyekuru, Galatasaray'dan söz aldığı için tam 22 gündür Monaco'da A Takımla antrenmanlara çıkmıyor. Gideceği takımın belli olmasını bekleyen Onyekuru'nun yarım sezonluk maliyeti (kiralama bedeli dahil) 1.5 milyon Euro. Onyekuru hangi takıma giderse, sözleşmesinde 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunacak.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Henry Onyekuru bombası! Mesut Özil’den sonra... (Sabah.com.tr Özel)
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