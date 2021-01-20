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'de Sivasspor'un konuğu

'de oynadığı son 5 maçı kazanan , 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Ligde 38 puanla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler ile 23 puanı bulunan Yiğidoların mücadelesinde düdük çalacak.

AA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 10:39 ABONE OL
Süper Lig'de Sivasspor'un konuğu Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertli ekip, 38 puan elde etti. Fenerbahçe, haftaya averajla 2. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Demir Grup Sivasspor ise hanesine 23 puan yazdırdı.

OZAN TUFAN CEZALI

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, sarı kart cezası nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon sergilediği istikrarlı performansla ön plana çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, MKE Ankaragücü müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand, Sivasspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tisserand, yarın sarı kart görmesi halinde 21. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yarın takımdaki yerlerini alması beklenmiyor.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Serdar Aziz ile Enner Valencia'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu futbolcuların durumları, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Diego Perotti de maç kadrosunda yer alamayacak.

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Süper Lig'de Sivasspor'un konuğu Fenerbahçe
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