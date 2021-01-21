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Teknik Direktörü 'dan itiraf! "Korkularımız vardı..."

'in 20. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Siyah beyazlı takım mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanırken, maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü , bu maça dair flaş bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 21.1.2021 18:37 ABONE OL
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan itiraf! Korkularımız vardı...

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Karagümrük ile karşılaştı. Siyah beyazlı takım mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanırken, maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu maça dair flaş bir itirafta bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ
"Bugün kazanmak çok önemliydi. Hava şartlarından ve stattan korkumuz vardı. 16 maçları da bize iyi gelmiyor. Tabii takım sezon başındaki takım değil. Karagümrük de iyi takım. Oyuncuları konstransyon konusund uyardık ve iyi oynadık. Artık pazar gününe bakacağız."

"Bir futbolcunun genç olması oynamasını gerektirmez. Genç ya da yaşlı oynayacak oyuncu oynar. 19 yaşındaki futbolcu da var takımımızda 37 yaşında da. Oyuncularım bugün her şeyi denediler, güzel bir galibiyet aldılar. Skor tabii ki önemli ama mücadele de önemli."

Karagümrük maçı sonrası Beşiktaş'ın yıldız isimleri Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar da açıklamalarda bulundu.

ATIBA: OYNAMAYA GELDİK

"Her zaman yaptığımız şekilde, aynı mantaliteyle yaklaştık. Futbol oynamaya ve maçı kontrol etmeye gelmiştik. Bazı anlarda bunu kaybeder gibi olsak da maçı domine ettiğimizi söyleyebilirim. Önemli olan buradan 3 puan almaktı, bunu başardığımız için mutluyuz."

"Larin üstüne koyarak ilerliyor, çok çalışıyor. Hem takım için hem de kendisi için en üst seviyede performans sergiliyor."

CYLE LARIN: MUTLUYUZ

"Bugün 3 puan almak önemliydi. Attığım golden dolayı mutluyum ama Mensah da 2 golle katkı verdi. İyi çalışıp idmanlarda iyi şeyler yapıyoruz ve bunu sahaya yansıtıyoruz. Gidişatımız güzel, iyi gidiyoruz. 3 puan aldığımız için mutluyuz."

VINCENT ABOUBAKAR: SORU İŞARETİ YARATMIŞ OLABİLİR

"Maça iyi başladık ve golden sonra oyunumuzu geliştirdik. Gol güzeldi ama takım oyunu daha iyiydi."

"Porto'da oynamamam insanların kafasında soru işareti yaratmış olabilir. Ama oynamamamın nedeni sakatlık değildi. Sonra buraya geldim. Beşiktaş beni bağrına bastı."

"Lig çok dengeli gidiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe de yarışın içerisinde. Onlar da biz de çok istiyoruz. Sonuna kadar bu ruhla devam etmeliyiz. Daha oynayacak çok maç var."

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan itiraf! "Korkularımız vardı..."
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