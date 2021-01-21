Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci Galatasaray'da! İrfan Can 4.5 yıllık imza atacak... (Sabah.com.tr Özel)

: Fatih Terim'in ısrarla istediği 'da! İrfan Can 4.5 yıllık imza atacak... (Sabah.com.tr Özel)

ile ilgili haberi geldi! Fatih Terim'ın ısrarla istediği milli futbolcu İrfan Can Kahveci 'da! Başarılı oyuncuyla 4.5 senelik sözleşme imzalanacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengi ve ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleşmişti. Son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın Başakşehir'e ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 21.1.2021 14:01 Son Güncelleme: 21.1.2021 14:08 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci Galatasaray'da! İrfan Can 4.5 yıllık imza atacak... Sabah.com.tr Özel

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağladı. Oyuncu ile daha önce anlaşan Galatasaray, Başakşehir ile de bonservis sorununu çözdü. Milli yıldız dün akşam da Arda Turan'ın Fatih Terim ile paylaştığı fotoğrafı beğenmişti. Galatasaray, İrfan Can Kahveci ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak!

SON DAKİKA: MİLLİ YILDIZ İRFAN CAN KAHVECİ GALATASARAY'DA!

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Gençlerbirliği maçından sonra Henry Onyekuru, İrfan Can Kahveci, Mohamed ve Visca transferlerini istediğini duyurmuştu. Galatasaray'da İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona ulaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da Henry Onyekuru ile İrfan Can Kahveci transferleri için çalışmalar hızlanmıştı. Başkan Mustafa Cengiz, dünkü GS TV yayınında 'Her an bir oyuncuya imza attırabiliriz.' ifadesini kullanmıştı. Sabah Spor'dan Uğur Çem'in özel haberine göre Galatasaray, Başakşehir ile anlaştı!

Galataray, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e 4.5 milyon € ödeyecek. Sarı kırmızılılar İrfan Can'ın sonraki dönemdeki satışından Başakşehir'e ciddi oranda pay verecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den SON DAKİKA açıklaması geldi: Yüz yüze eğitim için tarih verildi! Peki Okullar ne zaman açılacak?
JGK 5 bin Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? 2021 Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Son dakika haberi: Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun hastalığı korkuttu! Ölüm riski var!
Son dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Ozan Tufan konusunda flaş gelişme! Ozan sezon sonuna kadar...
Son dakika: Tuba Büyüküstün'den ilk açıklama geldi! Tuba Büyüküstün 7 yıl sonra yeniden Engin Akyürek ile partner oluyor...
Son dakika haberi: CHP’den şaka gibi tacizciyi aklama komisyonu!
Son dakika haberi: HDP'li kadın başkan bakın kim çıktı!
Son dakika haberi: Galatasaray'da Onyekuru transferi mutlu sonla bitti! Fenerbahçe de nabız yoklamıştı...
SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı saatleri: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman kalkacak?
SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma ve diğer yasaklar bitecek mi? Sokağa çıkma yasağı Bilim Kurulu toplantısı sonrası kalkacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci Galatasaray'da! İrfan Can 4.5 yıllık imza atacak... (Sabah.com.tr Özel)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA