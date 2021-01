Son dakika: Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci Galatasaray'da! İrfan Can 4.5 yıllık imza atacak... (Sabah.com.tr Özel)

Galatasaray'da Henry Onyekuru ile İrfan Can Kahveci transferleri için çalışmalar hızlanmıştı. Başkan Mustafa Cengiz, dünkü GS TV yayınında 'Her an bir oyuncuya imza attırabiliriz.' ifadesini kullanmıştı. Sabah Spor'dan Uğur Çem'in özel haberine göre Galatasaray, Başakşehir ile anlaştı!