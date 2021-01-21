Son dakika: Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci Galatasaray'da! İrfan Can 4.5 yıllık imza atacak... (Sabah.com.tr Özel)

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağladı. Oyuncu ile daha önce anlaşan Galatasaray, Başakşehir ile de bonservis sorununu çözdü. Milli yıldız dün akşam da Arda Turan'ın Fatih Terim ile paylaştığı fotoğrafı beğenmişti. Galatasaray, İrfan Can Kahveci ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak!

SON DAKİKA: MİLLİ YILDIZ İRFAN CAN KAHVECİ GALATASARAY'DA!

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Gençlerbirliği maçından sonra Henry Onyekuru, İrfan Can Kahveci, Mohamed ve Visca transferlerini istediğini duyurmuştu. Galatasaray'da İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona ulaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları...