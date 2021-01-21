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Son dakika: Galatasaraylı yıldız 'nin cezası belli oldu!

Son dakika haberi: 'in 19. haftasında deplasmanında Montero'ya sert müdahelesi sonrasında kırmızı kart gören Mbaye , PFDK tarafından iki maçla cezalandırıldı.

Giriş Tarihi: 21.1.2021 17:54 Son Güncelleme: 21.1.2021 18:15 ABONE OL
Son dakika: Galatasaraylı yıldız Diagne'nin cezası belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'ye 2 maç men, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atılan Diagne'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verildiği belirtildi.

Kurul, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a da Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca, Konyaspor Kulübüne de talimatlara aykırı hareket nedeniyle 24 bin lira para cezası verildi.

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Son dakika: Galatasaraylı yıldız Diagne'nin cezası belli oldu!
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